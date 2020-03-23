Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında uzaktan çalışma genelgesi yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeye göre kamu kurumlarında görevli personel de işleri aksatmayacak şekilde uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma yöntemlerine tabi olabilecek.

Kamuda uzaktan çalışma dönemi

Uzaktan veya dönüşümlü çalışma için kamu kurumunda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması gerekiyor. Bu süre zarfında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri zamanlarda idari izinli sayılacak.

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Uzaktan çalışma sistemine dair usül ve esasların Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlar üst yönetici, Bakanlıklarda Bakan, mahalli idarelerde ise vali veya belediye başkanı tarafından belirlenecek. Diğer taraftan koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli sayılanlar da ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmaya devam edecek. Yıllık izin veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenen şartlar dahilinde idari izinli sayılabilecekler.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf

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