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    Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında uzaktan çalışma genelgesi yayınlandı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyacı karşılayacak kadar personel bırakmak kaydıyla uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma şartları uygulanabilecek.
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    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında uzaktan çalışma genelgesi yayınlandı
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeye göre kamu kurumlarında görevli personel de işleri aksatmayacak şekilde uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma yöntemlerine tabi olabilecek.

    Kamuda uzaktan çalışma dönemi

    Uzaktan veya dönüşümlü çalışma için kamu kurumunda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması gerekiyor. Bu süre zarfında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri zamanlarda idari izinli sayılacak.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

    Uzaktan çalışma sistemine dair usül ve esasların Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlar üst yönetici, Bakanlıklarda Bakan, mahalli idarelerde ise vali veya belediye başkanı tarafından belirlenecek. Diğer taraftan koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli sayılanlar da ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmaya devam edecek. Yıllık izin veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenen şartlar dahilinde idari izinli sayılabilecekler.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hardtracker (Faruk Mercanli) 3 sa. en beğenilen
    Ozel sektore cozum mozum yok, para yok bitti. O yuzden genel sokaga cikma yasagi uygulayamiyor zaten. Yasak olsa, insanlar maddi yardim talep edecek o da devlette yok. Kara gun akcesi insaat vurguncularina gitti, halka sabir ve kolonya kaldi.
    Ozel sektore cozum mozum yok, para yok bitti. O yuzden genel sokaga cikma yasagi uygulayamiyor zaten. Yasak olsa, insanlar maddi yardim talep edecek o da devlet...
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 3 sa. en beğenilen
    Ozel sektore cozum mozum yok, para yok bitti. O yuzden genel sokaga cikma yasagi uygulayamiyor zaten. Yasak olsa, insanlar maddi yardim talep edecek o da devlette yok. Kara gun akcesi insaat vurguncularina gitti, halka sabir ve kolonya kaldi.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 sa.
    Kamu da alınması gereken doğru bir karar ama işçiler asgari ücretli çalışan özel sektöre bir çare bulunamadı lazım
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