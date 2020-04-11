Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu

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İnternet dünyasının önde gelen restoran ve kafe listeleme platformlarından Yelp, koronavirüs salgınından olumsuz etkileniyor. Firma binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

Üst üste darbe

Yelp dünya çapında yüz binlerce restoran ve kafenin listelemesini yapıyor. Mekanların fiziksel özellikleri, fotoğrafları, çalışma saatleri ve kullanıcı yorumları gibi pek çok ayrıntı kullanıcılara geniş bir tercih seçeneği sunuyor.

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Listeleme dışında Yelp platformunun mekanlara sunduğu bazı ücretli hizmetler mevcut ve platform da reklamlar haricinde bu hizmetlerden önemli bir gelir elde ediyor. Ne var ki koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek mekanlarının kapanması platformu da vurdu.

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Yapılan açıklamaya göre Yelp platformu, bünyesinde bulunan 1000 kişilik bir çalışan ekibini işten çıkarmayı planlıyor. Bu kişilere duruma göre kısmi taminat veya belirli bir süre sağlık sigortası sağlama gibi desteklerin sunulması planlanıyor.

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Önümüzdeki dönemde ise 1100 kişinin daha işine son verilecek. Toplamda 6000 civarı çalışanı olan Yelp’in üçte ikisi böylece işten çıkarılmış olacak. Ayrıca yönetici kadrosunun maaşlarında da yüzde 20-30 oranında kesinti yapılacak. Patron Jeremy Stoppelman ise hiç maaş almayacak.

Hali hazırda mali sıkıntılarla boğuşan Yelp’in alınan bu tedbirlerle koronavirüs döneminde bir nebze de olsa nefes alması planlanıyor. Bununla birlikte karantinanın uzaması işleri daha da zor hale getirecek.

https://www.phonearena.com/news/Yelp-lays-off-1000-employees-covid-19-pandemic-takes-toll-restaurants_id123740

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