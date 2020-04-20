Koronavirüs salgınında 20 Nisan tablosu

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Ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artıyor. Bugün itibariyle yapılan testlerde yeni vaka, iyileşen ve ölüm sayıları düne göre biraz daha iyileşmiş durumda.

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Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 39703 adet test yapıldı ve 4674 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 674 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 91 bin oldu.

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Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı ise 2140 oldu. Yoğun bakımda 1909 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 1033 olarak gerçekleşti.

İyileşen hasta sayısının 1454 artışla toplamda 134306 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

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