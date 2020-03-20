Koronavirüs salgınında evden çalışmak zorunda olanlar için küçük ipuçları

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Koronavirüs salgının tüm dünyayı tehdit eder hale gelmesi sonrasında pek çok işletme evden çalışmak zorunda kaldı. Bununla birlikte çalışanların evde de olsa sürekli iletişim halinde kalması gerekiyor. Bu zor zamanlarda bazı uygulamalar imdada yetişiyor.

Sohbet

Çalışanların sürekli olarak iletişim halinde kalması işlerin organize yürümesi açısından önemli. Bu açıdan çok yönlü iletişim uygulamaları da gruplar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Sohbet açısından önde gelen uygulamalardan birisi iMessage. Apple cihazlarında karşımıza çıkan iMessage bire bir iletişimin yanında grup iletişimi de sunuyor. Grup iMessage özelliğiyle ekibinizdeki herkes fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderip alabilir, gruptan gelen tüm yanıtları görebilir, mesaj efektlerini görüp başkalarına yollayabilir.

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Google Hangouts uygulaması da önemli sohbet uygulamalarından birisi. Grup kurma ve grup içerisinde fotoğraf-video paylaşma özellikleri mevcut. Özellikle Gmail kullanırken Hangouts oldukça kullanışlı hale geliyor. Kurumsal pazara hitap eden Hangouts Meet ise G Suite kullanıcılarını bir araya getiriyor.

Google Hangouts

WhatsApp hali hazırda en çok kullanılan iletişim uygulaması durumunda. Birebir iletişimin yanında katılımlı gruplar ve sadece duyuru yapılan gruplar kurulabiliyor. Grup içerisinde fotoğraf, video ve belge paylaşımı ortak çalışmayı kolaylaştırıyor.

WhatsApp

Microsoft Teams platformu ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması için geliştirildi. Office 365 temelinde çalışan Microsoft Teams ile grup sohbetleri yapmak ve Office belgelerine erişebilmek mümkün.

Microsoft Teams

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Slack uygulaması yine ihtiyaçlara yönelik olarak birden fazla sohbet odası ve kanalı açmak, bunları özel isimlendirmek gibi imkanlar sunuyor. Özel mesaj grubunu özel bir mesaj kanalına dönüştürebildiğiniz uygulama GitHub, Google Drive, Dropbox, Box gibi pek çok platforma da entegrasyon sunuyor.

Slack

Görüntülü görüşme

Sohbetin yetersiz kaldığı ve görsel iletişim ihtiyacının olduğu durumlarda görüntülü görüşme uygulamaları devreye giriyor. Haliyle yüksek sayıda kişi kapasitesi sunan uygulamalar öne çıkıyor.

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Microsoft’un bünyesindeki Skype uygulaması 50 kişiye kadar görüntülü ve sesli konferans sunması sayesinde kalabalık grupların ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca ekran paylaşımı özelliği de ekrandaki ögeleri paylaşmanızı sağlıyor.

Skype

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Grup Facetime uygulaması bire bir görüntülü görüşme yanında 32 kişiye kadar çoklu görüntülü görüşme sunuyor ve yapay zeka sayesinde konuşan kişiyi ekranda biraz daha öne getiriyor. Tüm Apple cihazları arasında iletişim sağlaması avantaj durumunda.

Google Hangouts Meet ise kurumsal tarafta 25 kişiye kadar konferans imkanını sunuyor. Standart Google Hangouts ise 20 kişiye kadar görüşme hakkı sunuyor. Microsoft Teams yine Office 365 kullanıcıları için çoklu görüşme sunarken WhatsApp görüntülü görüşmeleri de 4 kişiye kadar yapılabiliyor.

Ortak belgeler

Belgeler üzerinde ortak çalışmak için genelde çevrim içi hizmetler tercih ediliyor. Apple, Google ve Microsoft’un çevrim içi doküman platformları bu noktada en popüler olanlar diyebiliriz.

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Tüm Apple cihazları Notes, Pages, Keynotes ve Numbers belgeleri üzerinde ortak bir şekilde çalışabiliyor. Bunun için iCloud hesabının olması yeterli. Bu sayede kullanıcı ekleme ve çıkarma kolaylaşıyor.

Apple iWork

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Google döküman platformu ortak belgeler üzerinde çalışmak için ideal alanlardan birisi. Google Dökümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar ve Google Formlar üzerinde diğer Google kullanıcıları ile ortak çalışabilir, düzenleme geçmişini görebilirsiniz. Yine belgelerde sohbet modülü de verimliliği arttırıyor.

Google Docs

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Microsoft’un çevrim içi ofis doküman düzenleme özelliği de önemli alternatiflerden. Word, Excel, PowerPoint gibi çevrim içi uygulamalar üzerinde arkadaşlarınızı davet ederek ortak belgeler oluşturabiliyorsunuz.

Office Online

Birden fazla cihaz etkileşimi

Aynı anda birden fazla cihaz kullanmak durumunda iseniz bu cihazların birbiri ile farklı etkileşim yöntemleri işinizi kolaylaştırabilir. Ekran aynalama, ekran paylaşma gibi yöntemler sıkça tercih ediliyor.

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iPadOS işletim sisteminde yer alan SideCar özelliği iPad tabletlerinizi Mac cihazlarınız için ikinci bir ekran olarak kullanmanızı sağlıyor. Desteklenen Mac uygulamalarında Apple Pencil ile yüksek hassasiyet sunan bir çizim tableti olarak kullanılmasına olanak veriyor.

Android tarafında Microsoft Telefonunuz uygulaması oldukça iyi bir alternatif haline geldi. Windows bilgisayarınızdan telefonunuzdaki fotoğraf galerisine erişmek, mesajlara cevap vermek, gelen bildirimleri görmek ve cevap vermek yanında arama yapabilmek gibi özellikler sayesinde telefonunuza sürekli bakmak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Android ve Windows tarafında uygulamaların kurularak eşleştirilmesi yeterli.

Microsoft Telefonunuz

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Huawei tarafında da benzer bir özellik mevcut. Huawei dizüstü bilgisayarlarında Huawei marka belirli telefonların ekranını yansıtabilmeniz ve yönetebilmeniz mümkün. Ayrıca cihazlar arası dosya paylaşımı da sağlanıyor.

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