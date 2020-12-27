Koronavirüs, Zoom şirketinin CEO'sunu dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı

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Koronavirüsün dünyaya yayılmaya başlamasından neredeyse bir yıl sonra, çoğumuz hala evden çalışmaya veya uzaktan eğitime devam ediyoruz. Bu konuda kullanılan uygulamaların başında gelen Zoom konferans yazılımı ise her geçen gün popülaritesini artırmaya ve şirket CEO'sunun banka hesaplarını kabartmaya devam ediyor.

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Dev şirketleri geride bıraktı

Cisco, Facebook, Google ve Microsoft gibi pazar liderlerinden hiçbiri tarafından desteklenmeyen ve nispeten küçük bir şirket konumunda olan Zoom Video Communications beklenmedik bir şekilde ve hızla popülerlik kazanmaya başladı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim kullanımı artmaya devam ederken, Zoom uygulamasının kullanıcı sayısı da arttı ve 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirlerde %355 artış meydana geldi. Bu durum analistlerin tahminlerinin çok üzerinde ve neredeyse kâr oranında 90 kat artış anlamına geliyordu.

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Hisse fiyatlarındaki artış açısından Zoom, aşı üreticisi Moderna ve Tesla'nın Çinli rakibi Nio ile aynı seviyede. Zoom'un piyasa değeri 1 Eylül itibarıyla 129 milyar doları aşarak IBM ve AMD gibi teknoloji devlerinin değerinden daha fazla. Zoom kurucusu ve CEO'su Eric Yuan, salgından önce bir milyarderdi. Daha önce Cisco'nun 2007'de satın aldığı Webex görüntülü arama yazılımı üzerinde çalıştı. Ama şimdi, Zoom'daki hisseleri yaklaşık 17 milyar dolar değerinde ve o gezegendeki en zengin 100 kişi arasında yer alıyor.

https://www.cnbc.com/2020/12/24/zoom-ceo-eric-yuan-became-one-of-worlds-richest-after-covid-crush.html

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