Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple

Canalys araştırma şirketi, mobil pazarın durumuyla ilgili son raporunu yayınladı. Paylaşılan veriler 2020 yılının ikinci çeyreğini kapsıyor.İlginizi Çekebilir Global akıllı telefon satışları ilk çeyrekte düştü: Samsung lider, Huawei ikinci
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Üreticiler toplamda 284.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre (331.8 milyon) %14'lük bir azalma söz konusu. Analistler bu düşüşü koronavirüs (Covid-19) pandemisine bağlıyor.
Sadece Apple artıda
Listenin tepesinde Huawei var. Şirket, %5'lik düşüşle 55.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 5 üretici arasında Samsung (53.7 milyon, -%30), Apple (45.1 milyon, +%25), Xiaomi (28.8 milyon, %-10) ve Oppo (25.8 milyon, -%16) bulunuyor.
İlk beşteki şirketlerden sadece biri akıllı telefon sevkiyatlarını arttırmayı başardı. Bu da Apple oldu. Şirket CEO'su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamalarda iPhone satışlarındaki artışın "uygun fiyatlı" iPhone SE'nin piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olduğunu söylemişti.
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İphone 8 plus kullanırken ses tuşunda bie sorun vardı götürdüm apple mağazasına telefonu alıp 10 dk incelediler baktım kız elinde yeni bir telefonla geliyor.Yenisini verip gönderdiler.
Mesela ben alışveriş yaparken amazonu kullanıyorum n11, hepsiburadada, gittigidiyorda 50 lira olan şey amazonda 70 lira olsun amazondan alıyorum yine çünkü alırken kafam rahat amazondan bişey alırken bir sıkıntı çıktıgında beni mağdur etmeyeceğini biliyorum.Applede telefon tarafının amazonu diyebilirim.
Bu arada appleyi övüyor gibi gözükebilirim ama 5 yıldır samsung kullanıcısıyım.Galaxy s5,note8 ve şimdi note 9 kullanıcısıyım bir daha samsung alırmıyım dersen almam.Yetkili servisi herşeye kullanıcı hatası diyor amoled yanığına dahi!!!Amiral gemisi telefona bile 2 yıl sonra güncellemeyi kesiyor.Avrupaya yazılım güncellemesi geliyor bekliyorsunki türkiyeye gelsin bize 6 8 ayda anca geliyor.Daha çok olumsuz yönler sayabilirim.
Şunuda eklemekte fayda var iphone pahalı olması tamamen bizim paramızın değersizliğinden ve vergilerden.