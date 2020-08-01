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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple

    Canalys araştırma şirketi, koronavirüs pandemisinin akıllı telefon sevkiyatlarına olumsuz yansıdığını gösteren bir rapor yayınladı. Virüse rağmen telefon satışları artan tek şirket Apple oldu.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple
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    Canalys araştırma şirketi, mobil pazarın durumuyla ilgili son raporunu yayınladı. Paylaşılan veriler 2020 yılının ikinci çeyreğini kapsıyor.

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    Üreticiler toplamda 284.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre (331.8 milyon) %14'lük bir azalma söz konusu. Analistler bu düşüşü koronavirüs (Covid-19) pandemisine bağlıyor.

    Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple
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    Sadece Apple artıda

    Listenin tepesinde Huawei var. Şirket, %5'lik düşüşle 55.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 5 üretici arasında Samsung (53.7 milyon, -%30), Apple (45.1 milyon, +%25), Xiaomi (28.8 milyon, %-10) ve Oppo (25.8 milyon, -%16) bulunuyor.

    İlk beşteki şirketlerden sadece biri akıllı telefon sevkiyatlarını arttırmayı başardı. Bu da Apple oldu. Şirket CEO'su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamalarda iPhone satışlarındaki artışın "uygun fiyatlı" iPhone SE'nin piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olduğunu söylemişti.



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    apollonx 2 hf. en beğenilen
    Android telefonlar da fiyatların anormal artması apple'a yaradı. 12000 TL androide vereceğime pro max alırım diyor ve gayette mantıklı bir hareket.
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. (düzenlendi) mokoko_TR
    Samsung note 9 telefonumda 1 haftada amoled yanığı oldu samsung kullanıcı hatası dedi tüketici hakem heyetinde 8 ay uğraştıktan sonra yenisi zar zor verdiler.



    İphone 8 plus kullanırken ses tuşunda bie sorun vardı götürdüm apple mağazasına telefonu alıp 10 dk incelediler baktım kız elinde yeni bir telefonla geliyor.Yenisini verip gönderdiler.



    Mesela ben alışveriş yaparken amazonu kullanıyorum n11, hepsiburadada, gittigidiyorda 50 lira olan şey amazonda 70 lira olsun amazondan alıyorum yine çünkü alırken kafam rahat amazondan bişey alırken bir sıkıntı çıktıgında beni mağdur etmeyeceğini biliyorum.Applede telefon tarafının amazonu diyebilirim.



    Bu arada appleyi övüyor gibi gözükebilirim ama 5 yıldır samsung kullanıcısıyım.Galaxy s5,note8 ve şimdi note 9 kullanıcısıyım bir daha samsung alırmıyım dersen almam.Yetkili servisi herşeye kullanıcı hatası diyor amoled yanığına dahi!!!Amiral gemisi telefona bile 2 yıl sonra güncellemeyi kesiyor.Avrupaya yazılım güncellemesi geliyor bekliyorsunki türkiyeye gelsin bize 6 8 ayda anca geliyor.Daha çok olumsuz yönler sayabilirim.

    Şunuda eklemekte fayda var iphone pahalı olması tamamen bizim paramızın değersizliğinden ve vergilerden.
    Samsung note 9 telefonumda 1 haftada amoled yanığı oldu samsung kullanıcı hatası dedi tüketici hakem heyetinde 8 ay uğraştıktan sonra yenisi zar zor verdiler.
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    3 Yanıt Yanıtla +15
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    toysican (veysel ) 2 hf.
    Kim derdi iPhone fp telefonu olacak diye. Satışların artması gayet normal
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    En büyük alkışı Huawei hak ediyor. Eşit şartlarda kısıtlama olmasaydı daha büyük fark atardı
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. (düzenlendi)
    Xiaomi'nin bile Apple'dan daha yüksek fiyat çektiği bir piyasada gayet normal. Bir ton para verdiğin telefonun arayüzünde reklam görmektense veya amiral gemisi diye aldığın telefonun 2 sene sonra güncellemesiz kalmasındansa gider Iphone alırım (Not: LG kullanıcısı)
    Yanıtla +2
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    Artizt (Mert ) 2 hf.
    F/P olması gereken Android telefonlar artık 2,500 liradan başlıyor, ve şirketler güncelleme vermeyi bile umursamıyor, iPhonelar ise 5 yıl eksiksiz düzenli güncelleme alıyor.
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    WmGMD (.. ..) 2 hf.
    Xioami nin bile 6-7 bin liralara telefon satmaya çalıştığı güzide ülkemde benzer fiyatlara iphone 11 alabiliyorken başka bir şey almak parayı çöpe atmak gibi geliyor. En azından 2 sene 3 sene sonra belirli bir değer kayıbı ile uğraşmadan elinden çıkarıp yenileyebilirsin. Bugün aldığın tepe model samsungu seneye yarı fiyatına satamazsın mümkün değil. 2000₺ ye mi 9t aldım. Her işimi görüyor buda bir gerçek. Ama illaki tepe model cihaz alınacaksa ve bütçe bu seviyelerde ise apple alınmalı.
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    crazyman330 (Abdulhakim Mutlu) 2 hf.
    Adamlar dünyayı ele geçirdi kimse tutamaz 😀
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    toysican (veysel ) 2 hf.
    Kim derdi iPhone fp telefonu olacak diye. Satışların artması gayet normal
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    monacomen 2 hf.
    Bunun sebebi şu olsa gerek, pandemi sürecinde Çin'de Apple üretimi aksadı ve tamamen duracağı gibi bir algı oluştu. Bu aynı zamanda var olanların azalması veya gelebilecek veya bundan sonra çıkacakların da fiyatlarının çok artacağı gibi bir panik oluşturdu. Tıpkı bizde maske fiyatları ve satışlarının rekor kırması gibi. Yani herkes aman bitmeden ve fiyatı zıplamadan Apple telefonumu alayım sonra sıkıntı çıkmasın deyü satışı yükseltti. Ben başka bir açıklama göremiyorum.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. (düzenlendi)
    Fiyat performans telefonları çünkü benim SE nin garantisi biteli 2 yıl oldu hala çok iyi çalışıyor ve güncelleme alıyor.



    Sen olsan aynı paraya güncelleme bile gelmeyen samsung mu alırsın yoksa 5 sene güncelleme alacağı belli bir iphone mu

    Aynı sene çıkan Apple ürününe bak birde Android işletim sistemli telefon üreticilerine bak 5s le aynı sene çıkan cihazlara bir bak istersen bide 5s in şuandaki performansına uygulama desteğine bak
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    mokoko_TR 2 hf.
    yazdıgım dan bunu çıkarıyorsan yaw o senin zekana
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Yumurta kırmak için telefon alıyorsan vay senin aklına.
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    canalys, araştırma ve
    5 etiket daha sevkiyat akıllı telefon Apple satış Mobil Teknolojiler
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