Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple

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Canalys araştırma şirketi, mobil pazarın durumuyla ilgili son raporunu yayınladı. Paylaşılan veriler 2020 yılının ikinci çeyreğini kapsıyor.

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Üreticiler toplamda 284.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre (331.8 milyon) %14'lük bir azalma söz konusu. Analistler bu düşüşü koronavirüs (Covid-19) pandemisine bağlıyor.

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Sadece Apple artıda

Listenin tepesinde Huawei var. Şirket, %5'lik düşüşle 55.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 5 üretici arasında Samsung (53.7 milyon, -%30), Apple (45.1 milyon, +%25), Xiaomi (28.8 milyon, %-10) ve Oppo (25.8 milyon, -%16) bulunuyor.

İlk beşteki şirketlerden sadece biri akıllı telefon sevkiyatlarını arttırmayı başardı. Bu da Apple oldu. Şirket CEO'su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamalarda iPhone satışlarındaki artışın "uygun fiyatlı" iPhone SE'nin piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olduğunu söylemişti.

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