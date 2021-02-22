Kötü hava şartları Samsung tesislerini vurdu, üretim sıkıntısı yaşandı

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Yonga üretim tesisleri bugün son derece hassas bir konumda ve en ufak bir elektrik kesintisi veya su baskını gibi durumlarda büyük problemler ortaya çıkabiliyor. Dünya geneline yonga üreten bu tesislerde yüzde 1 civarında bir üretim düşüşü bile fiyatların fırlamasına neden olabiliyor. ABD’de yaşanan kötü hava şartları Samsung’u etkilemiş durumda.

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Yüzde 1-2 civarında etkilenecek

Samsung’un Austin’de büyük yatırımlarla kurduğu S2 yonga döküm fabrikası yaşanan kötü hava şartları nedeniyle üretimi durdurdu. Yerel elektrik şirketinin bölgede üretim yapan teknoloji firmalarıyla iş birliği mevcut ve evlere giden enerjide sıkıntı yaşandığı zaman özellikle soğuk aylarda üretimin durdurulmasını isteyebiliyor.

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Söz konusu olayda da Samsung dışında Infineon ve NXP de geçici olarak üretimi durdurdu. Ne var ki bu üretimin durdurulması global çapta etkili oluyor. Samsung 11nm ve 65nm arasında döküm işlemlerini bu tesiste gerçekleştiriyordu.

S2 tesislerinde daha çok modem, otomobil sistemleri ve SSD kontrolcüler için yonga üretiyor. Dünya 300mm plaka üretiminin yüzde 5’i S2 tesislerinde yapılıyor ve net bir tarih mevcut değil. Eğer bir hafta sürecek olursa üretimin yüzde 1-2 civarında etkileneceği tahmin ediliyor. Bu etki üretimin düşüşü değil de gecikmesi olarak yansıyacak. Bu bakımdan bahse konu sektörlerde kısa süreli de olsa fiyat artışları olabileceği ifade ediliyor.

https://wccftech.com/frigid-weather-in-texas-causes-samsung-to-shut-down-the-s2-fab/

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