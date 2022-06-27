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    Disney+'ın yerli animasyon filmi Kral Şakir Geri Dönüşüm'ün yayın tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'd erişime açılan Disney Plus'ın yerli animasyon filmi Kral Şakir'in yayın tarihi geçtiğimiz saatlerde bir video eşliğinde paylaşıldı.
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    Kral Şakir Geri Dönüşüm'ün yayın tarihi açıklandı
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    Disney Plus bildiğiniz gibi ülkemize hızlı bir giriş yaptı. Sadece elindeki yapımlar dışında Kaçış dizisi gibi özel yerli yapımlara da platformda yer veriyor. Geçtiğimiz saatlerde de yeni animasyon filmi Kral Şakir Geri Dönüşüm'ün çıkış tarihi paylaşıldı.

    Kral Şakir Temmuz 2022'de Disney+'ta

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre yerli animasyon markası Kral Şakir'in devam filmi Kral Şakir Geri Dönüşüm, 14 Temmuz'da Disney+'ta yayınlanacak. Kral Şakir'in 2019 yılında vizyona giren filmi, Türkiye tarihinin en çok izlenen ikinci animasyonu olmuştu. Bu yüzden Kral Şakir'in güçlü bir marka olduğunu söyleyebiliriz.

    Disney Plus'a şu anda aylık 34.99 TL'ye ya da yıllık 349.90 TL'ye buradan abone olabilirsiniz.

    Kitapları ve filmleriyle bugüne kadar milyonlarca çocuğa ulaşan Kral Şakir, yeni filminde çocuklara atıkların geri dönüşümünü anlatacak. Dünyayı tehdit eden uzaylıları durdurmaya çalışan Kral Şakir ve ailesinin maceralarının anlatıldığı filmden ilk tanıtım yayınlandı. Varol Yaşaroğlu tarafından yaratılan Kral Şakir’in yeni filminin yapımcılığını Grafi2000 üstleniyor.

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