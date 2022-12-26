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    Anlık Bildirim

    Kripto Borsası AAX’in iki yöneticisi Hong Kong’da tutuklandı

    Kripto para dünyasında dolandırıcılık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Hong Kong'daki AAX isimli kripto para borsasının CEO'su dolandırıcılık nedeniyle tutuklandı.
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    Kripto Borsası AAX’in iki yöneticisi Hong Kong’da tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Hong Kong polisi kripto borsası AAX’in iki yöneticisini dolandırıcılık ve polisi yanıltmakla suçlayarak tutukladı. Weigao Capital CEO’su Liang Haoming ve eski AAX CEO’su Thor Chan tutuklandı . Yerel yetkililer onları, müşterilerin likidite sorunları nedeniyle varlıklarını çekmesini geciktirmek için bir bahane olarak sistem bakımı yapıldığını iddia etmekle suçladı.

    Kripto para sektörü oldukça ilginç hikayelere ev sahipliği yapabiliyor. Bu kimi zaman kripto paraların hareketleri ile kimi zaman da şirketlerin yaşadığı krizler ile karşımıza çıkıyor. 

    Ne yazık ki bu kötü hikayelerden birine sahip olan Hong Kong merkezli kripto para borsası AAX, yaşadığı kritik hack’in ardından türev pozisyonlarını kapatacağını açıklamıştı. Borsa ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak AAX’in iki yöneticisi Hong Kong’da tutuklandı.

    AAX’in iki banka hesabı ile yöneticinin banka hesapları ve mülkleri donduruldu. Üçüncü bir yöneticinin, polisin yaklaşık 30 milyon dolarlık kripto varlık içerdiğine inandığı bir AAX cüzdanı ve özel anahtarlarla yurt dışına kaçtığı bildirildi. Hong Kong’daki mülklerine polis tarafından el konuldu.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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