Kripto Borsası AAX’in iki yöneticisi Hong Kong’da tutuklandı

Kripto para sektörü oldukça ilginç hikayelere ev sahipliği yapabiliyor. Bu kimi zaman kripto paraların hareketleri ile kimi zaman da şirketlerin yaşadığı krizler ile karşımıza çıkıyor.
Ne yazık ki bu kötü hikayelerden birine sahip olan Hong Kong merkezli kripto para borsası AAX, yaşadığı kritik hack’in ardından türev pozisyonlarını kapatacağını açıklamıştı. Borsa ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak AAX’in iki yöneticisi Hong Kong’da tutuklandı.
AAX’in iki banka hesabı ile yöneticinin banka hesapları ve mülkleri donduruldu. Üçüncü bir yöneticinin, polisin yaklaşık 30 milyon dolarlık kripto varlık içerdiğine inandığı bir AAX cüzdanı ve özel anahtarlarla yurt dışına kaçtığı bildirildi. Hong Kong’daki mülklerine polis tarafından el konuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d