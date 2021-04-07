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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para borsası BitMEX'in CEO’su Arthur Hayes teslim oldu

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından BitMEX'in eski CEO'su Arthur Hayes, ABD'de teslim oldu. Hayes hakkında kara para aklama suçlamaları mevcut.
    07 Nisan 2021, 16:30 (6 gün)
    1,7b
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kripto para borsası BitMEX'in CEO’su Arthur Hayes teslim oldu
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    Geride bıraktığımız yıl ABD’nin hakkında soruşturma başlattığı BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes’in bir süredir teslim olmak üzere ABD’li yetkililerle müzakereleri sürdürdüğü biliniyordu. 

    Daha önce teslim olmak için ABD’li yetkililerle görüştüğünü açıklayan Arthur Hayes dün Hawaii’deki ABD yetkililerine teslim oldu. Arthur Hayes ve diğer BitMEX yöneticileri kara para aklama ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. 

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    Teslim olmadan önce Singapur’da ikamet eden Arthur Hayes, New York'taki federal savcıların kendisini ve BitMEX'in kurucu ortaklarını kara para aklama kontrollerinin uygulanmasını gerektiren ABD yasalarına uymamakla suçladıktan 6 ay sonra 6 Nisan Salı günü Hawaii'deki ABD yetkililerine teslim oldu.

    Ayrıca Bkz. "Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor"

    Arthur Hayes’in avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arthur Hayes, işlemediği suçlarla haksız yere suçlanan kendi kendini yetiştirmiş bir girişimci. Arthur Hayes mahkemeye kendi rızasıyla çıkmayı kabul etti bu haksız suçlamalarla mücadele etmeyi dört gözle bekliyor."

    BitMEX’e yönelik soruşturma ABD'nin kripto para birimi borsalarına yönelik artan incelemelerinin bir parçası. Şubat ayında ABD’nin en popüler kripto para borsalarından Coinbase, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) geniş kapsamlı bir soruşturmasına maruz kaldığını açıklamıştı. Öte yandan Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde CFTC’nin lider kripto para borsası Binance’i de incelediği duyurulmuştu. 



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
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