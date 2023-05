Kripto para borsası OKX, yeni reklamında Coinbase’e gönderme yaptı

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası OKX, eski dijital sistemlerin yeniden yazılması için kampanya başlattı. Şirket, yeni kampanyası ile ABD borsası Coinbase ve geleneksel finans aktörlerine ince göndermeler yaptı.

Kampanya ile finansal ve dijital altyapıdaki güncellemeler ile sorunların çözülmesi hedefleniyor. Yapılan açıklamada, mevcut sistemin sorunları güncellemek üzerine tasarlanmadığı kaydedildi. Blockchain ve Web3 teknolojilerini kullanarak eski dijital sistemlerin yeniden yazılması için başlatılan ‘Sistemi Yeniden Yaz’ isimli reklam çalışmasında enflasyon, veri ihlalleri ve sansür hedef alındı.

Coinbase, 8 Mart'ta sistemde güncelleme yapılacağını duyurmuş ve konuyla ilgili paylaşımında, "It's time to update the system." ifadesine yer vermişti. OKX'in bir gün sonra yayınlanan reklamında ise "The system doesn't need an update. It needs a rewrite" ifadesi kullanılıyor.

OKX Pazarlama Yöneticisi Haider Rafique, sürekli başarısızlıkların yaşanacağına dikkat çekti. İnsanlara Web3 araçlarını vermek istediklerini ifade eden Rafique, “Kripto ve blockchain tabanlı uygulamalar aslında birbirleriyle bağlantı kurmak ve birlikte çalışabilmek sağlamak için tasarlanmıştır” dedi.

OKX, Nisan ayında Avustralya’nın genişleme için kilit bir pazar olduğu açıklamıştı. 100’den fazla ülkede hizmet veren şirket, Temmuz 2022’de Dubai’de geçici bir lisans almıştı.

