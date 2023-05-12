Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto para borsası OKX, yeni reklamında Coinbase’e gönderme yaptı

    Kripto para borsa OKX, blockchain ve Web3 teknolojilerini kullanarak yenilikçi finans sistemleri geliştirecek. Yeni reklam çalışmasında Coinbase gibi platformlara gönderme yapıldı.
    Oy Ver
    Kripto para borsası OKX, Coinbase’e gönderme yaptı Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası OKX, eski dijital sistemlerin yeniden yazılması için kampanya başlattı. Şirket, yeni kampanyası ile ABD borsası Coinbase ve geleneksel finans aktörlerine ince göndermeler yaptı.

    Kampanya ile finansal ve dijital altyapıdaki güncellemeler ile sorunların çözülmesi hedefleniyor. Yapılan açıklamada, mevcut sistemin sorunları güncellemek üzerine tasarlanmadığı kaydedildi. Blockchain ve Web3 teknolojilerini kullanarak eski dijital sistemlerin yeniden yazılması için başlatılan ‘Sistemi Yeniden Yaz’ isimli reklam çalışmasında enflasyon, veri ihlalleri ve sansür hedef alındı.

    Coinbase, 8 Mart'ta sistemde güncelleme yapılacağını duyurmuş ve konuyla ilgili paylaşımında, "It's time to update the system." ifadesine yer vermişti. OKX'in bir gün sonra yayınlanan reklamında ise "The system doesn't need an update. It needs a rewrite" ifadesi kullanılıyor.

    OKX Pazarlama Yöneticisi Haider Rafique, sürekli başarısızlıkların yaşanacağına dikkat çekti. İnsanlara Web3 araçlarını vermek istediklerini ifade eden Rafique, “Kripto ve blockchain tabanlı uygulamalar aslında birbirleriyle bağlantı kurmak ve birlikte çalışabilmek sağlamak için tasarlanmıştır” dedi. 

    OKX, Nisan ayında Avustralya’nın genişleme için kilit bir pazar olduğu açıklamıştı. 100’den fazla ülkede hizmet veren şirket, Temmuz 2022’de Dubai’de geçici bir lisans almıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akbank harcama sözü 30 yaşında işsiz olmak ölücü ne demek boy uzatma iğnesi frangart boyalı ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız