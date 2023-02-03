Tam Boyutta Gör Kripto para madencilik şirketi Core Scientific, devam eden iflasının ortasında yeni planlar kovalıyor. Core Scientific, teminat olarak kullanılan yaklaşık 27.403 makineyi devrederek, 38,6 milyon dolarlık kredisini ödemek için NYDIG ile anlaşmaya vardı.

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Şirket, Teksas’ın Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nden onay isteyerek bu kulelerin mevcut operasyonları ve gelecekteki iş planları için artık gerekli olmadığı için anlaşmanın faydalı olacağını söyledi. Zor durumdaki Bitcoin madencilik şirketlerinden birisi olan Core Scientific bu süreçten kurtulmak için kısa bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu.

Kripto madencilik şirketi Core Scientific, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“NYDIG borcu, ASIC teminatının değerini aşıyor. ASIC teminatı, S19 XP Madencileri gibi daha yeni modellere kıyasla daha düşük hash oranlarına sahip eski madenci modellerinden oluşuyor”

Core Scientific borçları ile zor durumda. Kurtuluş için çare arayan şirket, elini rahatlatmak için kendi cihazlarını feda etmeyi tercih etti.

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Kripto para madencilik şirketinden 38 milyon dolarlık anlaşma