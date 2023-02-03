Kripto para madencilik şirketinden 38 milyon dolarlık anlaşma

Şirket, Teksas’ın Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nden onay isteyerek bu kulelerin mevcut operasyonları ve gelecekteki iş planları için artık gerekli olmadığı için anlaşmanın faydalı olacağını söyledi. Zor durumdaki Bitcoin madencilik şirketlerinden birisi olan Core Scientific bu süreçten kurtulmak için kısa bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu.
Kripto madencilik şirketi Core Scientific, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“NYDIG borcu, ASIC teminatının değerini aşıyor. ASIC teminatı, S19 XP Madencileri gibi daha yeni modellere kıyasla daha düşük hash oranlarına sahip eski madenci modellerinden oluşuyor”
Core Scientific borçları ile zor durumda. Kurtuluş için çare arayan şirket, elini rahatlatmak için kendi cihazlarını feda etmeyi tercih etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?