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    Kripto para madencilik şirketinden 38 milyon dolarlık anlaşma

    İflas başvurusundan bulunan kripto para madencilik şirketi Core Scientific, elindeki ASIC cihazları satmak için NYDIG ile 38,6 milyon dolarlık anlaşma yaptı.          
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    Kripto para madencilik şirketinden 38 milyon dolarlık anlaşma Tam Boyutta Gör
    Kripto para madencilik şirketi Core Scientific, devam eden iflasının ortasında yeni planlar kovalıyor. Core Scientific, teminat olarak kullanılan yaklaşık 27.403 makineyi devrederek, 38,6 milyon dolarlık kredisini ödemek için NYDIG ile anlaşmaya vardı.

    Şirket, Teksas’ın Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nden onay isteyerek bu kulelerin mevcut operasyonları ve gelecekteki iş planları için artık gerekli olmadığı için anlaşmanın faydalı olacağını söyledi. Zor durumdaki Bitcoin madencilik şirketlerinden birisi olan Core Scientific bu süreçten kurtulmak için kısa bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu.

    Kripto madencilik şirketi Core Scientific, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “NYDIG borcu, ASIC teminatının değerini aşıyor. ASIC teminatı, S19 XP Madencileri gibi daha yeni modellere kıyasla daha düşük hash oranlarına sahip eski madenci modellerinden oluşuyor”

    Core Scientific borçları ile zor durumda. Kurtuluş için çare arayan şirket, elini rahatlatmak için kendi cihazlarını feda etmeyi tercih etti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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