Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gece yaşanan büyük düşüş ile birlikte kripto para piyasasında kan kaybı yaşandı. Bitcoin, FTX iflasından sonra ilk defa böyle bir düşüş yaşadı. Düşüşün faturası ise ağır oldu.

Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) liderliğinde güçlü bir düşüş yaşadı. Düşüşün ana noktasında, türev piyasalarda gerçekleşen ciddi kayıplar yer aldı. Bitcoin 25.200 doları test ederken, Ethereum tarafında fiyat 1.550 doları gösterdi. Tüm bu süreç, 24 saatte 1 milyar dolarlık pozisyonun tasfiye olmasına yol açtı. En büyük kayıplar ise Bitcoin (BTC) tarafında yaşandı. Düşüşün yol açtığı tasfiyede, büyük bir çoğunluk long (yükseliş) yönlü pozisyonlar oldu.

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Yılın en büyük düşüşü

Kripto paralar 2023 yılının en keskin düşüşüne tanıklık etti. Daha önce benzer düşüş, FTX’in iflas ettiği dönemde gelmişti. Son iki ayın en düşük seviyesine gerileyen BTC, piyasayı da peşinden sürükledi. Bu düşüş ile birlikte, daha önce BlackRock’ın başlattığı furya etkisi geçti ve yerine düşüş havası geldi.

Coinglass verilerinde yer alan bilgilere bakıldığında, kripto paralarda 24 saatte 1 milyar dolarlık pozisyon tasfiye olduğu görülüyor. Tasfiye pastasının büyük çoğunluğunu alan long pozisyonların kaybı ise 821 milyon dolar oldu. BTC pozisyonlarının 500 milyon dolara yakın bir tasfiye yaşadığı belirtildi. Coinalyze’in sunduğu verilere göre, geçtiğimiz gece yaşanan bu tasfiyeler, Haziran 2022’den bu yana gerçekleşmiş en büyük miktar haline geldi.

Kripto para piyasasının düşüşünde, SpaceX’in Bitcoin satışı ve Çinli emlak devi Evergrande’nin iflası ve ABD'de FED'in olumsuz raporu önemli bir etmen oldu.

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Kripto piyasasında kopan kıyametin faturası ağır oldu