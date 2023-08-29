Kripto şirketi Genesis'in mağdurlarına ödeme yapılacak

Mahkemeye yapılan bildiriye göre, Digital Currency Group (DCG) ve Genesis alacaklıları arasında taleplerin çözümü için ortak noktada buluşuldu. Anlaşmanın teminatsız alacaklıları için dolara eşdeğer yüzde 70-90 arası bir geri kazanım oluşacağı belirlendi.
Mahkemeye aktarılan anlaşma, 1,1 milyar dolarlık yükümlülükleri etkisi altına alıyor. Bu durum, Mayıs 2023 tarihinde vadesi dolacak 630 milyon dolarlık kredi ile yine bu yıl süresi dolacak senetleri kapsıyor.
DCG, Genesis alacaklılarına geri ödemeyi kısmi bir şekilde gerçekleştirecek. İki aşamalı geri ödemede, ilk aşama iki yıl vadeli yaklaşık 330 milyon doları kapsıyor. İkinci aşama ise yedi yıl vadeli olacak şekilde 830 milyon dolar seviyesinde. DCG’nin ayrıca 275 milyon dolarlık bir ödeme yükümlülüğü daha var. Bu yükümlülük de dört taksit olarak gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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