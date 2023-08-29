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    Anlık Bildirim

    Kripto şirketi Genesis'in mağdurlarına ödeme yapılacak

    Digital Currency Group (DCG), Genesis kripto para borsasının alacaklılarıyla prensipte anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla birlikte, geri kazanımlar yüzde 90’a kadar çıkabilir.
    Kripto şirketi Genesis'in mağdurlarına ödeme yapılacak Tam Boyutta Gör
    DCG’nin bünyesinde yer alan Genesis, 1 milyar dolara yakın bir kayıp nedeniyle davalık olmuştu. Genesis’in alacaklıları, varlıklarının iadesini talep etti. Uzun süreçlerin ardından DCG, Genesis alacaklılarıyla ortak bir sonuca vardı.

    Mahkemeye yapılan bildiriye göre, Digital Currency Group (DCG) ve Genesis alacaklıları arasında taleplerin çözümü için ortak noktada buluşuldu. Anlaşmanın teminatsız alacaklıları için dolara eşdeğer yüzde 70-90 arası bir geri kazanım oluşacağı belirlendi.

    Mahkemeye aktarılan anlaşma, 1,1 milyar dolarlık yükümlülükleri etkisi altına alıyor. Bu durum, Mayıs 2023 tarihinde vadesi dolacak 630 milyon dolarlık kredi ile yine bu yıl süresi dolacak senetleri kapsıyor.

    DCG, Genesis alacaklılarına geri ödemeyi kısmi bir şekilde gerçekleştirecek. İki aşamalı geri ödemede, ilk aşama iki yıl vadeli yaklaşık 330 milyon doları kapsıyor. İkinci aşama ise yedi yıl vadeli olacak şekilde 830 milyon dolar seviyesinde. DCG’nin ayrıca 275 milyon dolarlık bir ödeme yükümlülüğü daha var. Bu yükümlülük de dört taksit olarak gerçekleştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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