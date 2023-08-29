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    Anlık Bildirim

    Binance, Rusya’yı terk ediyor

    Wall Street Journal’ın yaptığı habere göre, kripto borsası Binance Rusya’dan tamamen ayrılmayı planlıyor.                                                             
    Binance, Rusya’yı terk ediyor Tam Boyutta Gör
    Rusya’nın kripto para alanındaki etkisi yavaş yavaş yitip gidiyor. Ancak Rusya, kripto madenciliği konusunda çeşitli adımlar atarak sektördeki yerini korumaya çalışıyor. Rusya’nın kripto alanındaki tutumuna kıyasla, kriptonun Rusya’ya yaklaşımı pek de olumlu değil. Wall Street Journal’a düşen habere göre Binance, Rusya’dan tam anlamıyla çekilmeyi düşünüyor.

    Wall Street Journal’a konuşan Binance yetkilisi, Rusya’daki operasyonların sonlandırılması da dahil olmak üzere birçok konuyu gündemlerinde tuttuklarını aktardı. Daha önce Rusya, yaptırım uygulanan Rus kredi kuruluşlarına hizmetlerini sonlandırmıştı.

    Rusya’ya uygulanan yaptırımlar arasında kripto sektörü de yer alıyor. Binance, Rusya yaptırımlarında dikkat çeken adımlar atmıştı. Ancak Rusların yaptırımları görmezden geldiği ve borsa üzerinden işlem yaptığı iddia edildi. Bu konu üzerine ABD, Binance ve yetkililerine soruşturma açarak gündemde bomba etkisi yarattı.

    Rus vatandaşların kripto borsaları aracılığıyla para transferleri ve işlemleri yaptığını düşünen ABD, kripto borsalarını radarına almıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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