Binance, Rusya’yı terk ediyor

Wall Street Journal’a konuşan Binance yetkilisi, Rusya’daki operasyonların sonlandırılması da dahil olmak üzere birçok konuyu gündemlerinde tuttuklarını aktardı. Daha önce Rusya, yaptırım uygulanan Rus kredi kuruluşlarına hizmetlerini sonlandırmıştı.
Rusya’ya uygulanan yaptırımlar arasında kripto sektörü de yer alıyor. Binance, Rusya yaptırımlarında dikkat çeken adımlar atmıştı. Ancak Rusların yaptırımları görmezden geldiği ve borsa üzerinden işlem yaptığı iddia edildi. Bu konu üzerine ABD, Binance ve yetkililerine soruşturma açarak gündemde bomba etkisi yarattı.
Rus vatandaşların kripto borsaları aracılığıyla para transferleri ve işlemleri yaptığını düşünen ABD, kripto borsalarını radarına almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.