Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor

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TravelbyBit, kripto destekli seyahat ödülleri kartı açmak için önde gelen kripto para borsası Binance ile birlikte çalışıyor. Yapılan duyuruya göre, TravelbyBit Travel Card, büyük seyahat web sitelerinde dijital ödemeleri kolaylaştırmak için kullanılabilir. Düzenli ön ödemeli banka kartı gibi çalışıyor, ekstra olarak da özel seyahat indirimleri ve paketlerine erişim sağlıyor.

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Kullanıcılar, ödül kartlarını, Bitcoin (BTC), Binance USD (BUSD), Binance Coin (BNB) ve Ontology (ONT) gibi birçok önemli kripto para birimi ile doldurabilirler.

Seyahat kartı, Agoda, Booking.com, Ctrip, Expedia ve TravelbyBit.com gibi yaygın olarak kullanılan online seyahat web siteleri aracılığıyla uçuş ücretlerini ödemek ve otel rezervasyonları yapmak için kullanılabilir.

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Şu anlık sadece web siteleri üzerinden erken erişim sunmaktalar. Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanan kart, başlangıçta Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Avustralya ve Avrupa'yı ziyaret eden yolculara verilecek.



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