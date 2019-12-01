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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor

    Kripto para kullanan kişiler için rezervasyon hizmeti sunan online bir seyahat acentesi olan TravelbyBit, kripto destekli seyahat ödülleri kartı çıkardı
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor
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    TravelbyBit, kripto destekli seyahat ödülleri kartı açmak için önde gelen kripto para borsası Binance ile birlikte çalışıyor. Yapılan duyuruya göre, TravelbyBit Travel Card, büyük seyahat web sitelerinde dijital ödemeleri kolaylaştırmak için kullanılabilir. Düzenli ön ödemeli banka kartı gibi çalışıyor, ekstra olarak da özel seyahat indirimleri ve paketlerine erişim sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Alman bankaları 2020'de kripto varlıklarına izin verecek"

    Kullanıcılar, ödül kartlarını, Bitcoin (BTC), Binance USD (BUSD), Binance Coin (BNB) ve Ontology (ONT) gibi birçok önemli kripto para birimi ile doldurabilirler.

    Seyahat kartı, Agoda, Booking.com, Ctrip, Expedia ve TravelbyBit.com gibi yaygın olarak kullanılan online seyahat web siteleri aracılığıyla uçuş ücretlerini ödemek ve otel rezervasyonları yapmak için kullanılabilir.

    Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor
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    Şu anlık sadece web siteleri üzerinden erken erişim sunmaktalar. Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanan kart, başlangıçta Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Avustralya ve Avrupa'yı ziyaret eden yolculara verilecek.
     



    https://dailyhodl.com/2019/11/30/crypto-adopters-can-now-use-bitcoin-btc-and-binance-coin-bnb-to-book-travel-plans-on-major-portals/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Blasterreal 1 hf.
    Evet arkadaşlar gerçeği buldum ve açıklıyorum bu @Cam Korkmaz adlı arkdaşımız zamanında bitcoin alıp batanlardan şimdide bitcoin piyasasını hortlatmak için elinden geleni ardına koymadan saçma sapan bitcoin haberleri üretmeye devam ediyor. Bırak @ can bu işeri giden gitmiştir, başka yaratıcı haberler bul, bak @Ekrem71 saçma haberleri yaz google'a bir sürü örnek var
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    alemburda34 1 hf.
    tether da olsaymış
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    Ulan Musk 1 hf.
    "Kriptocular"
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    taktaktakirdama 1 hf.
    ulan şu kripto lafından artık korkar oldum fetö metö diye diye herşeyden karkuyoruz devir kötü.
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