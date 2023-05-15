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    Oyun sektörü küçülürken Corsair parlamaya devam ediyor

    Küresel bilgisayar donanımları pazarının küçülmesi neredeyse tüm donanım satıcılarını olumsuz etkilemişti. Ancak Corsair’in ilk çeyrek sonuçları firmanın durumdan memnun olduğunu gösteriyor.
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    Küçülün pazardan Corsair güçlü çıktı: İşte veriler Tam Boyutta Gör
    Oyuncular, yayıncılar, içerik üreticileri ve oyun bilgisayarı üreticileri için önde gelen sağlayıcılardan birisi olan Corsair, içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğine ait sonuçları paylaştı. Hem oyun gelirlerinde hem de donanım satışlarında düşüşün olduğu piyasada Corsair, güçlü bir duruş sergilemiş gibi görünüyor.

    Corsair, 2023'e güçlü girdi

    Corsair İcra Kurulu Başkanı Andy Paul, "Bir önceki döneme kıyasla düzeltilmiş FAVÖK'te %33'lük bir iyileşme ile 2023'e güçlü bir başlangıç yaptık.” açıklamasıyla asılında durumu özetliyor. Firma tarafından yapılan açıklamada Corsair’in pazar payı kazanamaya devam ettiği ve lider konumunu koruduğu belirtiliyor. Bununla birlikte firma, satışların 2022 yılının biraz gerisinde ancak pandemi öncesi sevilerin de önemli ölçüde önünde olduğunun altını çiziyor.

    Corsair, yeni nesil ana akım bilgisayar donanımlarının piyasaya girmesiyle birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde satış ve gelirlerin daha da iyileşeceğini aktarıyor. Tüm bunlara ek olarak firmanın net gelirleri 2022'nin ilk çeyreğindeki 380,7 milyon dolara kıyasla bu çeyrekte 354,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Oyun bileşenleri ve sistemleri segmentinden elde edilen net gelir 2022'nin ilk çeyreğindeki 246,5 milyon dolara kıyasla 265 milyon dolara yükseldi. Öte yandan firma bu çeyrekte 1,1 milyon dolar net zarar açıkladı ancak 2022'nin ilk çeyreğindeki net zarar 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 33 dakika önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    yurtdışı iphone alırken nelere dikkat etmeli anfi kablo seti tavsiye sakız şişiremiyorum asker traşı kaç numara x tronic nedir

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