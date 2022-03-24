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    Kullanıcılar yenilenmiş GTA 5'i beğenmedi: Dolandırıcılık

    PlayStation 5 ve Xbox Series için güncellenmiş GTA 5 kısa süre önce piyasaya sürüldü ancak oyuncular nihai üründen hiç memnun değil.                             
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    Kullanıcılar yenilenmiş GTA 5'i beğenmedi: Dolandırıcılık
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series için GTA 5'in güncellenmiş versiyonu, Metacritic'te oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çok düşük bir puan aldı.

    Haberin yazıldığı sırada oyunun Metacritic üzerindeki reytingi Xbox Series X ve PS5 sürümleri için sırasıyla 2.2 ve 2.3 puandı. Oyuncuların ana şikayeti, Take-Two'nun yeni sürümü sadece ücretsiz bir yama yayınlamak yerine tam teşekküllü bir proje olarak (indirimli bir fiyata da olsa) satmaya karar vermesi. Kullanıcıların çoğu, oyundaki grafik iyileştirmelerinin, bunun için para ödemeye değmediği konusunda hemfikir.

    40 dolar ödemeye değmiyor

    Durumdan memnun olmayan oyunculardan birinin yorumu ise şu şekilde: "Gülünç bir para dolandırıcılığı. Grafik iyileştirmeleri küçük. Yeni bir şey yok. Aynı oyun, ancak daha yüksek çözünürlük ve kare hızıyla. Bu bir remaster bile değil, sadece para isteyen bir yama! Oyuna sahip olsanız bile, yeni bir sürüm için ödeme yapmanız gerekecek! Yazık!"

    GTA 5'in yeni nesil sürümünün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 15 Mart tarihinde, 40 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktığını da belirtelim.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 8 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 8 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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