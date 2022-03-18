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    GTA 6'nın yapımcısı Take-Two'nun raporuna göre oyun 2024'te çıkacak

    Take-Two Interactive'in sunduğu mali raporlara bakılırsa, şirket 2024-2025 yılı için gelirlerinde büyük artış bekliyor. Bu da GTA 6'nın çıkışıyla ilişkilendiriliyor.
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    Take-Two'nun raporuna göre GTA 6 2024'te çıkacak
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    Take-Two Interactive, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şirketin mali kayıtlarını sundu. Veriler, GTA 6'nın 2024 veya 2025'te piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Belgelerde Take-Two, şirketin önümüzdeki birkaç yıl için beklenen gelirleriyle ilgili verileri yayınladı. 2024–2025 segmenti ilginç görünüyor. Grafikte de gördüğünüz üzere şirket 2025'te gelirini neredeyse bir buçuk milyar dolar artırmayı bekliyor. Analistler, gelirde bu kadar keskin bir artış sağlayabilecek tek bir oyun olduğundan eminler ve o da GTA 6.

    Take-Two'nun raporuna göre GTA 6 2024'te çıkacak
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    Analistlerin ve sızıntı kaynaklarının 2024'ü GTA 6 için beklenen çıkış yılı olarak adlandırmalarının ilk kez olmadığını belirtelim. Buna paralel olarak ortaya çıkan Take-Two raporu, teorileri ve varsayımları dolaylı olarak doğruluyor diyebiliriz. GTA 6'nın modern Vice City'de geçeceği ve oyunculara bir kez daha, birkaç karakterle oynama fırsatı verileceği bildiriliyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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