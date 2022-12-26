Küresel güneş enerjisi kapasitesi bu yıl 268 GW artarak 1,2 TW seviyesine ulaştı

Kurulu güneş enerjisi 1,2 TW'a ulaştı
2022 yılında en fazla güneş enerjisi kuran ülkenin açık ara Çin olduğu söyleniyor. Net rakamlar yok ancak Çin’in tek başına 100 GW’tan fazla kurulum yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Avrupa’nın yıl içerisinde 42 GW seviyelerinde kurulum yaptığı ancak envanterinde neredeyse 30 GW’lık kurulmamış güneş panelleri olduğu belirtiliyor. Genel olarak bakıldığında ise uzun vadeli tahminlerin büyük oranda yanıldığı görülüyor. Mevcut 268 GW kurulumun 2026-28 arasında yapılacağı öngörülüyordu. Ancak değişim hızlı gerçekleşiyor.
2023’te 316 GW kurulum hedefleniyor
Gelecek yıl dünya çapında 316 GW ve Avrupa'da 48 GW yeni kurulu güneş enerjisi tesisinin yapılması bekleniyor. Eğer büyüme bu hızla devam ederse 400 GW seviyesi de hayal değil. Bununla birlikte polisilikon ve modül fiyatları genellikle talepten dolayı yüksek seyretti. Ancak yüksek fiyatlar eskisi kadar darboğaz yaratan faktörler olarak görülmüyor. Ek olarak ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası'nın (IRA) kabul edilmesi de ülkedeki yenilenebilir enerjiye büyük fayda sağlayacak.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2022/12/23/global-solar-capacity-additions-hit-268-gw-in-2022-says-bnef/ https://www.statista.com/statistics/280220/global-cumulative-installed-solar-pv-capacity/#:~:text=Global%20cumulative%20solar%20photovoltaic%20capacity,installed%20in%20that%20same%20year. Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d