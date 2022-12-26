Küresel güneş enerjisi kapasitesi bu yıl 268 GW artarak 1,2 TW seviyesine ulaştı

Tam Boyutta Gör Dünya hiç olamadığı kadar hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçmeye çalışıyor. Bu geçişe esasında Rusya ile Avrupa arsındaki enerji krizinin patlak vermesi de önemli bir katkıda bulundu diyebiliriz. Zira böylece ülkeler, enerji konusunda bağımlılığa artık tahammül edemeyecek bir zihniyete ulaştı. Yenilenebilir enerji alanında ise güneş enerjisi bu yıl oldukça başarılı bir ivme yakaladı.

Kurulu güneş enerjisi 1,2 TW'a ulaştı

BloombergNEF Analisti Jenny Chase, yapmış olduğu açıklamada 2022 yılı içerisinde dünya genelinde toplamda 268 GW güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. 2021 yılında 168 GW kapasiteli bir kurulum gerçekleştirilmişti ve böylece yüzde 50’nin üzerinde bir artış söz konusu. 2021 verilerine göre küresel güneş enerjisi kapasitesi 940 GW seviyesine ulaşmıştı. Dolayısıyla 2022 yılında kurulu güneş enerjisi kapasitesi böylece 1.2 TW düzeyine ulaşmış olacak.

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2022 yılında en fazla güneş enerjisi kuran ülkenin açık ara Çin olduğu söyleniyor. Net rakamlar yok ancak Çin’in tek başına 100 GW’tan fazla kurulum yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Avrupa’nın yıl içerisinde 42 GW seviyelerinde kurulum yaptığı ancak envanterinde neredeyse 30 GW’lık kurulmamış güneş panelleri olduğu belirtiliyor. Genel olarak bakıldığında ise uzun vadeli tahminlerin büyük oranda yanıldığı görülüyor. Mevcut 268 GW kurulumun 2026-28 arasında yapılacağı öngörülüyordu. Ancak değişim hızlı gerçekleşiyor.

2023’te 316 GW kurulum hedefleniyor

Gelecek yıl dünya çapında 316 GW ve Avrupa'da 48 GW yeni kurulu güneş enerjisi tesisinin yapılması bekleniyor. Eğer büyüme bu hızla devam ederse 400 GW seviyesi de hayal değil. Bununla birlikte polisilikon ve modül fiyatları genellikle talepten dolayı yüksek seyretti. Ancak yüksek fiyatlar eskisi kadar darboğaz yaratan faktörler olarak görülmüyor. Ek olarak ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası'nın (IRA) kabul edilmesi de ülkedeki yenilenebilir enerjiye büyük fayda sağlayacak.

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Küresel güneş enerjisi kapasitesi 1,2 TW seviyesine ulaştı