Küresel tablet satışları düşüyor: Peki, lider kim?

Küresel tablet satışları
Samsung, 2023 ilk çeyreğinde 7.1 milyon tablet satışı gerçekleştirdi. Satışlar, geçen yıla kıyasla %14.3 oranında düştü. Apple ise 10.8 milyon tablet sattı. Apple’ın satışlarında %10.2 oranında düşüş var. Apple ile Samsung’un arkasından Huawei geliyor. Huawei, 2 milyon tablet sattı. Şirket, yaklaşık %6.6 pazar payına sahip. Lenovo, geçen yıl 3 milyon tablet satarken, bu yıl 1.9 milyon adet tablet satabildi. İlk 5’teki son isim özellikle Amerika’da Fire serisiyle ünlü olan Amazon. Amazon’un tablet satışları ise; 1.4 milyon.
Çalışanların ofislere dönmesi ve tüketicilerin harcama konusunda dikkatli olmaları nedeniyle talebin zayıflaması üzerine bu çeyrekte tablet satışları düştü. Ancak, 2023’ün ikinci yarısında tablet satışlarının yükselmesi bekleniyor. Apple ve Samsung, tablet pazarının yaklaşık %58’sini oluşturarak pazara öncülük ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah