Küresel tablet satışları düşüyor: Peki, lider kim?

Tam Boyutta Gör Samsung, küresel tablet pazarında bir kez daha ikinci sırayı aldı ancak hâlâ en çok Android tablet satışı gerçekleştiren şirket konumunda. Apple, açık ara liderliğini sürdürmeye devam ediyor. IDC raporuna göre, tablet satışlarının 2023 ilk çeyreğinde yıllık bazda %19 oranında düştüğü görülüyor.

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Küresel tablet satışları

Samsung, 2023 ilk çeyreğinde 7.1 milyon tablet satışı gerçekleştirdi. Satışlar, geçen yıla kıyasla %14.3 oranında düştü. Apple ise 10.8 milyon tablet sattı. Apple’ın satışlarında %10.2 oranında düşüş var. Apple ile Samsung’un arkasından Huawei geliyor. Huawei, 2 milyon tablet sattı. Şirket, yaklaşık %6.6 pazar payına sahip. Lenovo, geçen yıl 3 milyon tablet satarken, bu yıl 1.9 milyon adet tablet satabildi. İlk 5’teki son isim özellikle Amerika’da Fire serisiyle ünlü olan Amazon. Amazon’un tablet satışları ise; 1.4 milyon.

Çalışanların ofislere dönmesi ve tüketicilerin harcama konusunda dikkatli olmaları nedeniyle talebin zayıflaması üzerine bu çeyrekte tablet satışları düştü. Ancak, 2023’ün ikinci yarısında tablet satışlarının yükselmesi bekleniyor. Apple ve Samsung, tablet pazarının yaklaşık %58’sini oluşturarak pazara öncülük ediyor.

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