Vivo Pad Air duyuruldu: 144 Hz ekran, Snapdragon 870 ve 12 GB'a kadar RAM

Cihazda 7 nm'lik Snapdragon 870 işlemciye yer verilmiş. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. Tablet sadece 6.67 mm kalınlığında ve 530 gram ağırlığa sahip. Oldukça ince yapıda metal bir gövde ile geldiğini belirtelim.
Dört hoparlör ve 8.500 mAh pil
Vivo Pad Air'ın arka panelinde 8 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 5 megapiksellik selfie kamerası mevcut. Cihaz Vivo Pencil 2 ekran kalemi ve klavye aksesuarını destekliyor. 44W hızlı şarj destekli 8.500 mAh'lik bataryası var.
Tabletin diğer özelliklerini dört hoparlör, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C ve NFC olarak sıralayabiliriz. Mavi, pembe ve gümüş olmak üzere üç renkte sunulan Vivo Pad Air 18 Ağustos itibarıyla Çin'de satışa sunulacak.
Vivo Pad Air Özellikleri:
- Ekran: 11.5 inç, LCD, 2.8K, 90/120/144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 870
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256/512 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Pil: 8.500 mAh (44W hızlı şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC
- İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3)
- Boyutlar: 259.73 × 176 × 6.67 mm
- Ağırlık: 530 gram
Vivo Pad Air Fiyatı:
- 8 GB + 128 GB - 248 dolar
- 8 GB + 256 GB - 275 dolar
- 12 GB + 256 GB - 317 dolar
- 12 GB + 512 GB - 358 dolar
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