Vivo Pad Air duyuruldu: 144 Hz ekran, Snapdragon 870 ve 12 GB'a kadar RAM

Tam Boyutta Gör Vivo markası yeni bir tablet piyasaya sürdü. Çinli şirketin duyurduğu Vivo Pad Air isimli model 2.8K (2800 × 1840 piksel) çözünürlük, 90/120/144 Hz değişken yenileme hızı, HDR10 desteği ve 500 nit maksimum parlaklık sunan 11.5 inç LCD ekran taşıyor.

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Cihazda 7 nm'lik Snapdragon 870 işlemciye yer verilmiş. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. Tablet sadece 6.67 mm kalınlığında ve 530 gram ağırlığa sahip. Oldukça ince yapıda metal bir gövde ile geldiğini belirtelim.

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Dört hoparlör ve 8.500 mAh pil

Vivo Pad Air'ın arka panelinde 8 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 5 megapiksellik selfie kamerası mevcut. Cihaz Vivo Pencil 2 ekran kalemi ve klavye aksesuarını destekliyor. 44W hızlı şarj destekli 8.500 mAh'lik bataryası var.

Tabletin diğer özelliklerini dört hoparlör, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C ve NFC olarak sıralayabiliriz. Mavi, pembe ve gümüş olmak üzere üç renkte sunulan Vivo Pad Air 18 Ağustos itibarıyla Çin'de satışa sunulacak.

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Vivo Pad Air Özellikleri:

Ekran: 11.5 inç, LCD, 2.8K, 90/120/144 Hz

11.5 inç, LCD, 2.8K, 90/120/144 Hz İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 8.500 mAh (44W hızlı şarj)

8.500 mAh (44W hızlı şarj) Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3)

Android 13 (OriginOS 3) Boyutlar: 259.73 × 176 × 6.67 mm

259.73 × 176 × 6.67 mm Ağırlık: 530 gram

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Vivo Pad Air Fiyatı:

8 GB + 128 GB - 248 dolar

8 GB + 256 GB - 275 dolar

12 GB + 256 GB - 317 dolar

12 GB + 512 GB - 358 dolar

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Vivo Pad Air duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı