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    iOS'in başarılı kurgu montaj uygulaması LumaFusion, Android'e geldi

    LumaFusion sonunda Android ve Chromebook cihazlara geldi. Uygulama, Play Store ve Galaxy Store'da yayınlandı. Yüzde 30 indirim fırsatı mevcut.                     
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    Kurgu montaj uygulaması LumaFusion, Android ve Chrome OS'a geldi Tam Boyutta Gör
    iPhone ve iPad’lerin en başarılı video kurgu uygulamalarından LumaFusion, sonunda Android cihazlara geldi. Android ve Chrome OS cihazlar için Beta olarak yayınlandı. Herhangi bir kayıt doldurmadan doğrudan Play Store’dan indirebilirsiniz.

    App Store’da 649,99 TL’lik ücretlendirilen LumaFusion, Play Store’da 369,99 TL’lik fiyatı ile karşımıza çıkıyor. Uygulama şu an Beta aşamasında olduğu için yüzde 30 indirim yapılmış. Final versiyon güncellemesi yayınlandığında fiyat zamlanacak.

    Uygulama, masaüstü programlarda bulunan pek çok kurgu montaj özelliklerini barındırıyor. Birden fazla video ile çalışma, geçişler oluşturma, vidoların görüntü ayarlarını değiştirme, filtreler kullanma ve LUT kullanma gibi özelliklere sahip. Arayüzü ve fonksiyonları ile profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

    Kurgu montaj uygulaması LumaFusion, Android ve Chrome OS'a geldi Tam Boyutta Gör

    Uygulamayı geliştiren LumaTouch, Android’e neden geç çıktıkları hakkında kısa bir açıklama yaptı. Birden fazla formatta video ve ses bulunan projeleri render edecek motoru geliştirmekte zorlandıklarını belirtti. Birden fazla MediaCodec’i yöneten, kareleri birleştiren ve bunları işleyerek render alan bir OpenGLES tabanlı motor oluşturularak uygulamanın hazır hale geldiği açıklandı. Bu aşamada Google ile iş birliği yaptıklarının altını çizdi.

    LumaFusion, Chromebooklar için büyük kazanım olacak zira Chrome OS işletim sistemine Adobe Premier Pro gibi masaüstü uygulamaları kurulamıyor. Düşük donanımlı Chromebook cihazlarda profesyonel kurgu yapmak isteyen kullanıcılar LumaFusion ile bu eksikliği giderebilecek.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luma_touch.lumafusion

    LumaFusion LumaFusion LumaFusion LumaFusion Photo & Video $29.99 192,9 MB

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