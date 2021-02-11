Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı

    Sinema dünyasının en popüler ve başarılı yapımlarından biri olan Kuzuların Sessizliği filminin devamı niteliğindeki Clariec dizisinden fragman paylaşıldı.
    11 Şubat 2021, 01:30 (1 hf.)
    4,2b
    1
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sinema sektörünün en önemli filmlerinden biri olan Jonathan Demme'nin yönettiği Thomas Harris'in kitabından uyarlanan Hannibal Lector karakterine odaklanan Kuzuların Sessizliği filminin devam dizisinden fragman yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy

    Clarice isimli bu dizi 1991 yılındaki Kuzuların Sessizliği filminde Jodie Foster'ın canlandırdığı Clarice Starling karakterine odaklanacak. Olaylardan yıllar sonra sahaya geri dönen Clarice'in anlatılmamış bir hikayesi anlatılacak. Dizinin bugün, yani 11 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

    Dizinin başrolünde Rebecca Breeds bulunuyor. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Michael Cudlitz (The Walking Dead), Lucca de Oliveira (The Punisher), Kal Penn (Designated Survivor), Nick Sandow (Orange is the New Black), Devyn Tyler (Fear the Walking Dead) ve Marnee Carpenter (Good Girls).

    Dizinin yaratıcılığını ise Alex Kurtzman ve Jenny Lumet üstleniyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/new-clarice-trailer-offers-a-tantalizing-first-look-at-the-silence-of-the-lambs-sequel-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    B bypangea (Kadir Turan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Netflix çekmesinde en azından kaliteli bir şey çıkma ihtimali olur.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şöyle yapımları tadında bıraksalar olmaz mı?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuktum şunu izlediğimde. Babamla izlemiştik o bile gerilmişti rahmetli.

    Sabah dudakta uçukla uyanmıştım..
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut716 (mahmut öz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    lector değil lecter hocam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moldova_lover (ahmet genç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben ilk bölümü beğendim,tam filmin sonrasından devam ediyor.Belki ilerleyen bölümlerde hannibal da çıkar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    OHA BU KIZ HANİ NETFLİXTE CADILI Bİ DİZİ VARDI YA CADILAR OKULU MUDUR NEDİR ONDAKİ LAAA
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Anthony hopkins cameosu gelir mi acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    anthony hopkins yoksa izlemem

    clarice kelimesini okurkrn bile hopkins'in sesi kulağımdaydı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    mads mikkelsen hannibal dan sonra ne anlatırlar bu dizide bilemedim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ey ticaret sen nelere kadirsin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuktum şunu izlediğimde. Babamla izlemiştik o bile gerilmişti rahmetli.

    Sabah dudakta uçukla uyanmıştım..
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bypangea (Kadir Turan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Netflix çekmesinde en azından kaliteli bir şey çıkma ihtimali olur.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şöyle yapımları tadında bıraksalar olmaz mı?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4167 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Kuzuların Sessizliği, clarice ve
    7 etiket daha dizi devam dizisi oyuncular konusu ne zaman fragman Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir 6 gün Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor 6 gün Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor 6 gün Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti 6 gün Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi 6 gün CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu 6 gün SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı! 6 gün TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı 6 gün BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak 6 gün Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar 6 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu 6 gün The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu 6 gün Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu 6 gün Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak 6 gün The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı 6 gün Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti 6 gün Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir 6 gün 4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı 6 gün Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi 6 gün The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı Sonraki Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı 1 hf. Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor 1 hf. Xbox Series X ve S kontrolcüsü cihazlar arasında kolay geçiş yapabiliyor 1 hf. Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı 1 hf. Twitter son çeyrekte kullanıcı sayısını arttırdı 1 hf. Razer önemli bir satın alım daha yapıyor 1 hf. Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler 1 hf. Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı? 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı 1 hf. AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak 1 hf. Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar 1 hf. Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan 1 hf. Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı 1 hf. Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi 1 hf. Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor 1 hf. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması 1 hf. Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak 1 hf. 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız