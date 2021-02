Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Sinema sektörünün en önemli filmlerinden biri olan Jonathan Demme'nin yönettiği Thomas Harris'in kitabından uyarlanan Hannibal Lector karakterine odaklanan Kuzuların Sessizliği filminin devam dizisinden fragman yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı"

İlginizi Çekebilir

BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy

Clarice isimli bu dizi 1991 yılındaki Kuzuların Sessizliği filminde Jodie Foster'ın canlandırdığı Clarice Starling karakterine odaklanacak. Olaylardan yıllar sonra sahaya geri dönen Clarice'in anlatılmamış bir hikayesi anlatılacak. Dizinin bugün, yani 11 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

Dizinin başrolünde Rebecca Breeds bulunuyor. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Michael Cudlitz (The Walking Dead), Lucca de Oliveira (The Punisher), Kal Penn (Designated Survivor), Nick Sandow (Orange is the New Black), Devyn Tyler (Fear the Walking Dead) ve Marnee Carpenter (Good Girls).

Dizinin yaratıcılığını ise Alex Kurtzman ve Jenny Lumet üstleniyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/new-clarice-trailer-offers-a-tantalizing-first-look-at-the-silence-of-the-lambs-sequel-series/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.