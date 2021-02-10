Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı

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Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'ın ya da Türkçesi ile Akademi Ödülleri'nin 9 farklı kategorisi için aday adayları belli oldu.

Ayrıca Bkz. "7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı"

Türk yapımıı 7. Koğuştaki Mucize filminin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday adayı olması bekleniyordu ancak ne yazık ki olamadı. Aşağıda açıklanan dokuz kategori için aday adaylarını bulabilirsiniz.

Adaylar 5-9 Mart'ta yapılacak olan resmi oylamada belli olacak. Tüm kategorilerin adayları ise 15 Mart'ta resmi olarak açıklanacak. Ödül töreni de 25 Nisan'da düzenlenecek.

En İyi Uluslararası Film

Druk (Danimarka)

Better Days (Hong Kong)

Charlatan (Çekya)

Collective (Romanya)

Dear Comrades! (Rusya)

Hope (Norveç)

I’m No Longer Here (Meksika)

La Llorona (Guatemala)

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

The Mole Agent (Şili)

Night of the Kings (Fildişi Sahilleri)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

A Sun (Tayvan)

Sun Children (İran)

Deux (Fransa)

En İyi Belgesel Film

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Gunda

MLK/FBI

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Notturno

The Painter and the Thief

76 Days

Time

The Truffle Hunters

Welcome to Chechnya

En İyi Kısa Film

Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

The Van

White Eye

En İyi Özgün Müzik

Ammonite

Blizzard of Souls

Da 5 Bloods

The Invisible Man

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Life Ahead

The Little Things

Mank

The Midnight Sky

Minari

Mulan

News of the World

Soul

Tenet

The Trial of the Chicago 7

En İyi Orijinal Şarkı

“Turntables” - All In: The Fight for Democracy

“See What You’ve Done” - Belly of the Beast

“Wuhan Flu” - Borat Subsequent Moviefilm

“Husavik” - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

“Never Break” - Giving Voice

“Make It Work” - Jingle Jangle: A Christmas Journey

“Fight for You” - Judas and the Black Messiah

“Io Soi (Seen)” - The Life Ahead

“Rain Song” - Minari

“Show Me Your Soul” - Mr. Soul!

“Loyal Brave True” - Mulan

“Free” - The One and Only Ivan

“Speak Now” - One Night in Miami

“Green” - Sound of Metal

“Hear My Voice” - The Trial of the Chicago 7

En İyi Makyaj & Saç Tasarımı

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Emma

The Glorias

Hillbilly Elegy

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Little Things

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

One Night in Miami

Pinocchio

En İyi Görsel Efekt

Birds of Prey

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Soul

Tenet

Welcome to Chechnya

En İyi Kısa Animasyon

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People

En İyi Kısa Belgesel

Abortion Helpline, This Is Lisa

Call Center Blues

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Hysterical Girl

A Love Song for Latasha

The Speed Cubers

What Would Sophia Loren Do?

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