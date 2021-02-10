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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı

    Sinema sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Oscar'ın dokuz farklı kategorisi için aday adayları belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 14:20 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı
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    Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'ın ya da Türkçesi ile Akademi Ödülleri'nin 9 farklı kategorisi için aday adayları belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı"

    Türk yapımıı 7. Koğuştaki Mucize filminin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday adayı olması bekleniyordu ancak ne yazık ki olamadı. Aşağıda açıklanan dokuz kategori için aday adaylarını bulabilirsiniz.

    Adaylar 5-9 Mart'ta yapılacak olan resmi oylamada belli olacak. Tüm kategorilerin adayları ise 15 Mart'ta resmi olarak açıklanacak. Ödül töreni de 25 Nisan'da düzenlenecek.

    En İyi Uluslararası Film

    • Druk (Danimarka)
    • Better Days (Hong Kong)
    • Charlatan (Çekya)
    • Collective (Romanya)
    • Dear Comrades! (Rusya)
    • Hope (Norveç)
    • I’m No Longer Here (Meksika)
    • La Llorona (Guatemala)
    • The Man Who Sold His Skin (Tunus)
    • The Mole Agent (Şili)
    • Night of the Kings (Fildişi Sahilleri)
    • Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
    • A Sun (Tayvan)
    • Sun Children (İran)
    • Deux (Fransa)

    En İyi Belgesel Film

    • All In: The Fight for Democracy
    • Boys State
    • Collective
    • Crip Camp
    • Dick Johnson Is Dead
    • Gunda
    • MLK/FBI
    • The Mole Agent
    • My Octopus Teacher
    • Notturno
    • The Painter and the Thief
    • 76 Days
    • Time
    • The Truffle Hunters
    • Welcome to Chechnya

    En İyi Kısa Film

    • Bittu
    • Da Yie
    • Feeling Through
    • The Human Voice
    • The Kicksled Choir
    • The Letter Room
    • The Present
    • Two Distant Strangers
    • The Van
    • White Eye

    En İyi Özgün Müzik

    • Ammonite
    • Blizzard of Souls
    • Da 5 Bloods
    • The Invisible Man
    • Jingle Jangle: A Christmas Journey
    • The Life Ahead
    • The Little Things
    • Mank
    • The Midnight Sky
    • Minari
    • Mulan
    • News of the World
    • Soul
    • Tenet
    • The Trial of the Chicago 7

    En İyi Orijinal Şarkı

    • “Turntables” - All In: The Fight for Democracy
    • “See What You’ve Done” - Belly of the Beast
    • “Wuhan Flu” - Borat Subsequent Moviefilm
    • “Husavik” - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
    • “Never Break” - Giving Voice
    • “Make It Work” - Jingle Jangle: A Christmas Journey
    • “Fight for You” - Judas and the Black Messiah
    • “Io Soi (Seen)” - The Life Ahead
    • “Rain Song” - Minari
    • “Show Me Your Soul” - Mr. Soul!
    • “Loyal Brave True” - Mulan
    • “Free” - The One and Only Ivan
    • “Speak Now” - One Night in Miami
    • “Green” - Sound of Metal
    • “Hear My Voice” - The Trial of the Chicago 7

    En İyi Makyaj & Saç Tasarımı

    • Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
    • Emma
    • The Glorias
    • Hillbilly Elegy
    • Jingle Jangle: A Christmas Journey
    • The Little Things
    • Ma Rainey’s Black Bottom
    • Mank
    • One Night in Miami
    • Pinocchio

    En İyi Görsel Efekt

    • Birds of Prey
    • Bloodshot
    • Love and Monsters
    • Mank
    • The Midnight Sky
    • Mulan
    • The One and Only Ivan
    • Soul
    • Tenet
    • Welcome to Chechnya

    En İyi Kısa Animasyon

    • Burrow
    • Genius Loci
    • If Anything Happens I Love You
    • Kapaemahu
    • Opera
    • Out
    • The Snail and the Whale
    • To Gerard
    • Traces
    • Yes-People

    En İyi Kısa Belgesel

    • Abortion Helpline, This Is Lisa
    • Call Center Blues
    • Colette
    • A Concerto Is a Conversation
    • Do Not Split
    • Hunger Ward
    • Hysterical Girl
    • A Love Song for Latasha
    • The Speed Cubers
    • What Would Sophia Loren Do?


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu sene sinemalar kapalı olduğu için doğru düzgün film yok
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aday olan filmlerin çoğunu bilmiyorum izlemedim . Dipte köşe de ne kadar film kalmışsa toplamışlar.
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