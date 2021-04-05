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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı

    Dünya genelinde 500 milyonu aşkın, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon kişinin verilerini sızdıran Facebook'a Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.
    05 Nisan 2021, 15:50 (Güncellendi, 1 hf.)
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz Cumartesi günü Facebook’un dev veri sızıntısı ortaya çıktı. Dünya genelindeki 533 milyon, Türkiye’de yaklaşık 19 milyon Facebook kullanıcısının verileri bir web sitesinde herkese açık şekilde yayınlandı. Sızdırılan verilerin Facebook kullanıcılarının isimlerini, telefon numaralarını, doğum yeri ve doğum tarihlerini, Facebook biyografilerini ve e-posta adreslerini içerdiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!"

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. Kurul, incelemesini tamamladıktan sonra bilgilendirme metni yayınlayacak. İnceleme sonucunda Facebook’a dev miktarda para cezası kesilebilir.

    Yemeksepetine de inceleme başlatıldı

    Yemeksepeti, siber saldırıya uğramış ve 21 milyon Yemeksepeti kullanıcısının verilerini sızdırmıştı. KVKK, 29 Mart tarihinde Yemeksepeti'ne inceleme başlattı.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Whippoorwill 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Facebook yine bayram harçlığı verecek.



    Döviz olarak kes cezayı KVKK beyciğim.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bari okkalı bir ceza kesin de anlamı olsun.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cezalar artırılmalı, sızdırma sayısı ve oranına bakılmalı.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    türklere whatsapp ta yeni politikasını kabul ettiremeyince facebookta missilleme yaptı olay budur...
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    vozy (Vatan Yiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    işe başlamışken vasap ve instagramada ceza yazmaya başlayabilir..
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    Whippoorwill 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Facebook yine bayram harçlığı verecek.



    Döviz olarak kes cezayı KVKK beyciğim.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Whippoorwill
    niye gülüyorsun ki ,onca kişinin bilgisi çalınmış seyircimi kalsınlar, 3 dünya ülkesi vatandaşımısın , gelecek döviz artık bizi uçurur yoksa ona mı sevindin ?
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