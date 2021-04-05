KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı

Geçtiğimiz Cumartesi günü Facebook’un dev veri sızıntısı ortaya çıktı. Dünya genelindeki 533 milyon, Türkiye’de yaklaşık 19 milyon Facebook kullanıcısının verileri bir web sitesinde herkese açık şekilde yayınlandı. Sızdırılan verilerin Facebook kullanıcılarının isimlerini, telefon numaralarını, doğum yeri ve doğum tarihlerini, Facebook biyografilerini ve e-posta adreslerini içerdiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!"
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. Kurul, incelemesini tamamladıktan sonra bilgilendirme metni yayınlayacak. İnceleme sonucunda Facebook’a dev miktarda para cezası kesilebilir.
Yemeksepetine de inceleme başlatıldı
Yemeksepeti, siber saldırıya uğramış ve 21 milyon Yemeksepeti kullanıcısının verilerini sızdırmıştı. KVKK, 29 Mart tarihinde Yemeksepeti'ne inceleme başlattı.
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Döviz olarak kes cezayı KVKK beyciğim.