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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!

    533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete düştü. Sızdırılan verilerden 19 milyonu Türk kullanıcılara aitken, veriler arasında ise telefon numaraları da yer alıyor.
    03 Nisan 2021, 21:01 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Güvenlik
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!
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    Facebook yeni bir veri skandalıyla daha karşı karşıya. Business Insider'ın haberine göre 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri, ABD'deki bir internet sitesinde paylaşıldı. Yaşanan veri ihlalinden 100'den fazla ülkedeki Facebook kullanıcıları etkilenirken, Türkiye'den ise 19 milyon kullanıcının etkilendiği düşünülüyor.

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    Sızdırılan verilerin Facebook kullanıcılarının isimlerini, telefon numaralarını, doğum yeri ve doğum tarihlerini, Facebook biyografilerini ve e-posta adreslerini içerdiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?"

    Sızdırılan e-posta adreslerinden birkaçını Facebook'un şifre sıfırlama bölümüne girerek test eden Business Insider, doğrulama kodunun gönderildiği telefon numarasıyla e-posta adreslerinin eşleştiğini belirterek ihlali doğruladı.

    Veriler hack girişimleri için kullanılabilir

    Veri ihlaline ilişkin açıklamalarda bulunan bir siber güvenlik uzmanı, "Birçok Facebook kullanıcısının telefon numaraları gibi özel bilgileri içeren bu büyüklükteki bir veritabanı, kesinlikle kötü aktörlerin sosyal mühendislik saldırıları veya hackleme girişimleri gerçekleştirmek için verilerden yararlanmasına yol açacaktır." dedi.



    Kaynakça https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4 https://twitter.com/UnderTheBreach/status/1349671294808285184
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ONUR.U (onur u) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    BTK suan ellerini avusturmaya başladı en az 10 milyon dolar ceza keserler,



    Verilerimiz kime satılmış ne olmuş hiç kimsenin umurunda değil yeterki para aksın yeter.
    BTK suan ellerini avusturmaya başladı en az 10 milyon dolar ceza keserler, Verilerimiz kime satılmış ne olmuş hiç kimsenin umurunda değil yeterki...
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    4 Yanıt Yanıtla +95
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turkiyede zaten olsa olsa 19 milyon kullanıcı vardır. Yani facebook kullanan erkes ifşa oldu bir kere daha. Geçmiş olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +54
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    ONUR.U (onur u) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Senin destekledigin hükumet 2016 yılında çaldırdığı bilgilere kendine ceza kesmiş mi ? Yada bir bakan istifa etmişmi?





    www.sozcu.com.tr/2016/gundem/50-milyon-vatandasin-kimlik-bilgileri-internette-1170573/amp/



    Zihniyetiniz PARA olmuş kokunuz tüm dünyaya yayılıyor.
    Senin destekledigin hükumet 2016 yılında çaldırdığı bilgilere kendine ceza kesmiş mi ? Yada bir bakan istifa etmişmi? www.sozcu.com...
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    Yanıtla +48
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    Nickola Tesla 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav şunu sorgulayabileceğimiz bi phishing link yok mudur?Acayip hacklenesim geldi
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    S symbolcu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten olan şeye,kılıf uyduruyorlar
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    nemesis 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya zaten kendimiz koyuyoruz herşeyi millet görsün diye facebooka. Saçılsa ne fark eder? Çıplak bir resimmi koydunuz?
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    Wonky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaynağa bakarsak geçen yıl haziranda olan bir mevzu.
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Devlet veya Adalet her yere el atamaz. Herkes üstüne düşen sorumluluğu alsın. Mecbur değil kullanımı
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vallahi bravo....
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    Sarı Mucit 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    SUPERVPN uygulaması da verileri çalıyor diye geçen yazısı çıkmıştı forumda
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    kitapkurdu1608 (Kuzey KOÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Haticeozdemir (Hatice Özdemir) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    psikolog2010 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2 GB'lik dosyayı indirdim gerçek mi değil mi bakıyorum.

    eski dosya gibi duruyor, ulaşmak istediğiniz kimse yok. Ülkede yaşayan NPC'ler gibi duruyor.
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    10571 kez okundu.
    66 kişi, toplam 68 yorum yazdı.

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