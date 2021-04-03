Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!

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Facebook yeni bir veri skandalıyla daha karşı karşıya. Business Insider'ın haberine göre 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri, ABD'deki bir internet sitesinde paylaşıldı. Yaşanan veri ihlalinden 100'den fazla ülkedeki Facebook kullanıcıları etkilenirken, Türkiye'den ise 19 milyon kullanıcının etkilendiği düşünülüyor.

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Sızdırılan verilerin Facebook kullanıcılarının isimlerini, telefon numaralarını, doğum yeri ve doğum tarihlerini, Facebook biyografilerini ve e-posta adreslerini içerdiği belirtiliyor.

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Sızdırılan e-posta adreslerinden birkaçını Facebook'un şifre sıfırlama bölümüne girerek test eden Business Insider, doğrulama kodunun gönderildiği telefon numarasıyla e-posta adreslerinin eşleştiğini belirterek ihlali doğruladı.

Veriler hack girişimleri için kullanılabilir

Veri ihlaline ilişkin açıklamalarda bulunan bir siber güvenlik uzmanı, "Birçok Facebook kullanıcısının telefon numaraları gibi özel bilgileri içeren bu büyüklükteki bir veritabanı, kesinlikle kötü aktörlerin sosyal mühendislik saldırıları veya hackleme girişimleri gerçekleştirmek için verilerden yararlanmasına yol açacaktır." dedi.

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