KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya 5 milyon TL para cezası!

Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp ve Meta için toplam 5 milyon 330 bin TL idari para cezası kesti. WhatsApp ve Meta’nın yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. İki platforma 2 milyon 665 biner TL para cezası uygulanacak.

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Kurul tarafından başlatılan inceleme sonucunda Meta ve WhatsApp’ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit edildi.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin TL idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

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