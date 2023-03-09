WhatsApp spam aramalara karşı harekete geçiyor

Tam Boyutta Gör Milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp sık sık suiistimallerin konusu haline gelebiliyor. Özellikle şirketlerin veya şirket görünümlü dolandırıcıların kullanıcıları WhatsApp üzerinden arayarak rahatsız ettikleri biliniyor.

WhatsApp spam aramalara son

WhatsApp beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni bir özellik, kullanıcılara bir nebze de olsa istenmeyen aramalardan kurtaracak. Bu özellik bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almanızı sağlıyor.

WhatsApp yeni bir özellik daha hazırlıyor 17 sa. önce eklendi

Kullanıcılar özelliği aktif ettiğinde rahatsız edilmekten kurtulurken gelen aramalar yine Arama listesinde ve bildirimlerde görünecek. Böylece herhangi bir geri arama gereksiniminde listeden numarayı kolayca bulabilecek. Bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği henüz beta aşamasında ve ne zaman nihai kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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