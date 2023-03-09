WhatsApp spam aramalara karşı harekete geçiyor

WhatsApp spam aramalara son
WhatsApp beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni bir özellik, kullanıcılara bir nebze de olsa istenmeyen aramalardan kurtaracak. Bu özellik bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almanızı sağlıyor.
Kullanıcılar özelliği aktif ettiğinde rahatsız edilmekten kurtulurken gelen aramalar yine Arama listesinde ve bildirimlerde görünecek. Böylece herhangi bir geri arama gereksiniminde listeden numarayı kolayca bulabilecek. Bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği henüz beta aşamasında ve ne zaman nihai kullanıma sunulacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez