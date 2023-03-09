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    Anlık Bildirim

    WhatsApp spam aramalara karşı harekete geçiyor

    WhatsApp üzerinde bilmediğiniz numaralardan gelen aramalar rahatsız edici düzeye ulaştıysa, bunları sessize alma imkânınız var. Yeni özellik test aşamasında.    
    Oy Ver
    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp sık sık suiistimallerin konusu haline gelebiliyor. Özellikle şirketlerin veya şirket görünümlü dolandırıcıların kullanıcıları WhatsApp üzerinden arayarak rahatsız ettikleri biliniyor.

    WhatsApp spam aramalara son

    WhatsApp beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni bir özellik, kullanıcılara bir nebze de olsa istenmeyen aramalardan kurtaracak. Bu özellik bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almanızı sağlıyor.

    Kullanıcılar özelliği aktif ettiğinde rahatsız edilmekten kurtulurken gelen aramalar yine Arama listesinde ve bildirimlerde görünecek. Böylece herhangi bir geri arama gereksiniminde listeden numarayı kolayca bulabilecek. Bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği henüz beta aşamasında ve ne zaman nihai kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 21 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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