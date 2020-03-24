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    La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

    La Casa De Papel 4. sezonundan yeni bir fragman geldi. Tanıtım fragmanında yeni sezondan kısa sahnelere yer veriliyor. 3. sezondaki bazı soru işaretlerini gideren sahneler var.
    3 sa.
    1,1b
    20
    2
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
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    Netflix’in İspanyol dizisi La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan tarihinde yayınlanacak. Yeni sezona 10 gün kalması şerefine tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezondan kısa sahneler yer alıyor.

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    Dizinin 3. sezonu, soygun tamamlanmadan final yapmıştı. Ayrıca bazı karakterlerin ölüp ölmediği hakkında belirsizlikler vardı. Tanıtım fragmanı, bu konu bazı ipuçları veriyor.

    La Casa De Papel’in 4. sezon ana fragmanının önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Dizinin yeni sezonu 3 Nisan tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Ayrıca Netflix Türkiye’nin Nisan takvimi açıklandı. Recep İvedik 6 filmi 10 Nisan’da platforma ekleniyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 48 dk.
    2 saatlik dizi mi olur! Türk dizisi mi bu?
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Çıksa da izlesek evde canım sıkılıyor. :(
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