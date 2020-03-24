La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Netflix’in İspanyol dizisi La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan tarihinde yayınlanacak. Yeni sezona 10 gün kalması şerefine tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezondan kısa sahneler yer alıyor.İlginizi Çekebilir 2019’un en çok izlenen Türk filmi Netflix’e geliyor
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Dizinin 3. sezonu, soygun tamamlanmadan final yapmıştı. Ayrıca bazı karakterlerin ölüp ölmediği hakkında belirsizlikler vardı. Tanıtım fragmanı, bu konu bazı ipuçları veriyor.
La Casa De Papel’in 4. sezon ana fragmanının önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Dizinin yeni sezonu 3 Nisan tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Ayrıca Netflix Türkiye’nin Nisan takvimi açıklandı. Recep İvedik 6 filmi 10 Nisan’da platforma ekleniyor.
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