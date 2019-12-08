La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı

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Özellikle ülkemizde oldukça beğenilen ve takip edilen La Casa de Papel dizisi, 4. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon hakkında ilk video da bugün itibariyle Netflix tarafından paylaşıldı. Fazla detay içermese de dizinin ekranlara 3 Nisan 2020 tarihinde geri döneceğini öğrenmiş olduk.

“Asıl kaos şimdi başlıyor”

Dizinin üçüncü kısmı, Rio isimli karakteri kurtarmak üzere tüm ekibin bir araya gelmesini konu alıyordu. Yeni sezon ise yarıda kalan maceranın devamı niteliğinde olacak. Netflix’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan tarih duyurusu videosu “Asıl kaos şimdi başlıyor.” yazısıyla birlikte yer alıyor.

Video da tarih duyurusuna ek olarak karakterlere kısa bir bakış atma şansı da yakalıyoruz. Bunun dışında daha önce belirttiğimiz üzere farklı bir detay bulunmuyor.

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Bir önceki sezon Temmuz ayında yayınlanmıştı. Her ne kadar Nisan 2020’ye hala uzun bir süre olsa da Netflix’in arayı fazla açmadan yeni sezonu yayınlayacağını söyleyebiliriz. Haberimize konu olan tarih duyurusu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.