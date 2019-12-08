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    La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı

    Netflix’in popüler dizisi La Casa de Papel 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon hakkında ilk video bugün itibariyle paylaşıldı. Dizi 3 Nisan 2020’de sevenleriyle buluşacak.
    4 gün
    7,8b
    1
    14
    Sinema ve Dizi
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı
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    Özellikle ülkemizde oldukça beğenilen ve takip edilen La Casa de Papel dizisi, 4. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon hakkında ilk video da bugün itibariyle Netflix tarafından paylaşıldı. Fazla detay içermese de dizinin ekranlara 3 Nisan 2020 tarihinde geri döneceğini öğrenmiş olduk.

    “Asıl kaos şimdi başlıyor”

    Dizinin üçüncü kısmı, Rio isimli karakteri kurtarmak üzere tüm ekibin bir araya gelmesini konu alıyordu. Yeni sezon ise yarıda kalan maceranın devamı niteliğinde olacak. Netflix’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan tarih duyurusu videosu “Asıl kaos şimdi başlıyor.” yazısıyla birlikte yer alıyor.

    Video da tarih duyurusuna ek olarak karakterlere kısa bir bakış atma şansı da yakalıyoruz. Bunun dışında daha önce belirttiğimiz üzere farklı bir detay bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti"

    Bir önceki sezon Temmuz ayında yayınlanmıştı. Her ne kadar Nisan 2020’ye hala uzun bir süre olsa da Netflix’in arayı fazla açmadan yeni sezonu yayınlayacağını söyleyebiliriz. Haberimize konu olan tarih duyurusu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    BlackLead 3 gün en beğenilen por favor
    ne bu maskeli beşler kıbrıs mı
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    gokhanbulbul281 18 sa. yeni yorumcu
    Hiç bir yeni karakter Berlin'in yerini dolduramaz..
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    mobilephone 2 gün
    Las vegası komple soyarlarsa anca tatmin oluruz.
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    tolg... 2 gün
    Eski tadı olmasada gideri var...
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    Çaylak_Doktor 3 gün
    Heycanl bekliyoruz
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    ByBaterist 3 gün
    20 Aralık demişlerdi en son, nisan nerden çıktı
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    por favor 3 gün
    Artık casino soymaları lazım.
    2 Yanıt Yanıtla
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    BlackLead 3 gün por favor
    ne bu maskeli beşler kıbrıs mı
    Yanıtla +5
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    Dextır. 3 gün por favor
    Casino?
    1 Yanıt Yanıtla
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    MustafaC53 3 gün
    Şu Berlini de öldürdüklerine pişmanlar heralde, habire casper gibi çıkıyor heryerden. Bi Gladyatörün ölümüne üzülmüştüm bide Berlinin, sağlam karakterler.
    Yanıtla +1
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    Musty3535123 3 gün
    alırım bi dal.
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    nicosia 4 gün
    Ne kadar hızlı çektiler yahu. Yabancı diziler içerisinde 1 seneyi doldurmadan yayınlanan bir sezonu ilk defa görüyorum. İspanyollar seri çalışıyor. :)



    3.sezonun çekileceği söylendiğinde batıracaklar demiştim ama baya iyi kotarmışlardı. Umarım yine o seviyede olur.
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    circumciser 4 gün
    Berlin gözüküyor yine :)
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    la casa de papel, money heist ve
    13 etiket daha dördüncü sezon 4. kısım 4. sezon fragman duyuru izle tarih çıkış tarihi ne zaman Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ MPopüler
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