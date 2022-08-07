Onaylandı: Lady Gaga, Joker 2'de Harley Quinn'i canlandıracak

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Son yılların en popüler filmlerinden birisi olan Joker'in devam filmi bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de filmden enteresan bir haber geldi.

Lady Gaga Harley Quinn Olacak

Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentilerin ardından Harley Quinn karakterini Lady Gaga'nın canlandıracağı onaylandı. Enteresan bir seçim gibi dursa da aslında bir hayli güzel olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Joker: Folie A Deux ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi de yine geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Film, 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Özellikle yeni filmin müzikal türünde olacağını düşünürsek Harley Quinn seçimi daha da mantıklı geliyor kulağa.

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