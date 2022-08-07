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    Onaylandı: Lady Gaga, Joker 2'de Harley Quinn'i canlandıracak

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Joker'in devam filminde Harley Quinn'i canlandırması için Lady Gaga ile anlaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Lady Gaga, Joker 2'de Harley Quinn'i canlandıracak
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    Son yılların en popüler filmlerinden birisi olan Joker'in devam filmi bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de filmden enteresan bir haber geldi.

    Lady Gaga Harley Quinn Olacak

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentilerin ardından Harley Quinn karakterini Lady Gaga'nın canlandıracağı onaylandı. Enteresan bir seçim gibi dursa da aslında bir hayli güzel olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Joker: Folie A Deux ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi de yine geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Film, 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Özellikle yeni filmin müzikal türünde olacağını düşünürsek Harley Quinn seçimi daha da mantıklı geliyor kulağa. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 14 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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