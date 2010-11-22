Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu

Land Rover'ın Ekim'de yayınladığı tek bir fotoğrafla herkesi kendisine hayran bırakan modeli Evoque'nin detayları ve resimleri sonunda yayınlandı.Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Los Angeles Auto Show'da Dünya Prömiyeri yapılan model, fuarın en ilgi çeken modellerinden biri olmayı da başardı. Markanın iddialı konsept modeli Land Rover Concept Car baz alınarak, hemen hemen hiç değiştirilmeden tasarlanan Evoque, özellikle sahip olduğu fütüristik tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Daha önce tanıtılan Evoque Coupe modeline göre daha kaslı bir yapıya sahip otomobil, Coupe karoserli kardeşinden 30 mm daha yüksek. Evoque Coupe ile Evoque 5-Door'un uzunlukları eşit olsa da Land Rover mühendisleri arka koltuklardaki diz mesafesini 2 cm iyileştirmeyi de başarmışlar. Bütün tavanı kaplayan panaromik cam tavan sayesinde ise iç mekanın ferahlık hissi daha da arttırılmış. Sahip olduğu dokunmatik ekran sayesinde SUV'nin birçok fonksiyonu bu ekrandan kontrol edilebiliyor. Evoque'de ayrıca Bluetooth, USB girişi ve Aux girişi de otomobilin önemli media özellikleri olarak vurgulanıyor.

Evoque'de bulunan Adaptive Dynamics System'i de otomobilin yol tutuşu ve sürüş kalitesini dengeliyor. Evoque ayrıca Land Rover markasının önden çekiş opsiyonuna sahip ilk modeli olacak. Coupe karoser seçeneğinde olduğu gibi 5-Door versiyonunda da turboşarjlı motorlar görev alıyor. 6 silindirli motorların sahip olduğu rafinelik ve gücü, 4 silindirin emsiyon ve yakıt tüketim değerleri artılarıyla birleştirdiğini iddia eden Land Rover, Evoque için 2 dizel ve 1 benzinli motor geliştirmiş. 2.2 litrelik turbo dizel motorun 150 ve 190 beygir güç üreten 2 versiyonu bulunuyor. 2.0 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor ise 240 beygir güç üretebiliyor.

Evoque 5-Door 2011 yazından itibaren 160 ülkede satışa çıkarılacak. Otomobilin Amerika baz fiyatının 30.000 $ civarında olacağı belirtiliyor.