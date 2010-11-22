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Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
42,3b
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38
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu
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Land Rover'ın Ekim'de yayınladığı tek bir fotoğrafla herkesi kendisine hayran bırakan modeli Evoque'nin detayları ve resimleri sonunda yayınlandı.Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Los Angeles Auto Show'da Dünya Prömiyeri yapılan model, fuarın en ilgi çeken modellerinden biri olmayı da başardı. Markanın iddialı konsept modeli Land Rover Concept Car baz alınarak, hemen hemen hiç değiştirilmeden tasarlanan Evoque, özellikle sahip olduğu fütüristik tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Daha önce tanıtılan Evoque Coupe modeline göre daha kaslı bir yapıya sahip otomobil, Coupe karoserli kardeşinden 30 mm daha yüksek. Evoque Coupe ile Evoque 5-Door'un uzunlukları eşit olsa da Land Rover mühendisleri arka koltuklardaki diz mesafesini 2 cm iyileştirmeyi de başarmışlar. Bütün tavanı kaplayan panaromik cam tavan sayesinde ise iç mekanın ferahlık hissi daha da arttırılmış. Sahip olduğu dokunmatik ekran sayesinde SUV'nin birçok fonksiyonu bu ekrandan kontrol edilebiliyor. Evoque'de ayrıca Bluetooth, USB girişi ve Aux girişi de otomobilin önemli media özellikleri olarak vurgulanıyor.

Evoque'de bulunan Adaptive Dynamics System'i de otomobilin yol tutuşu ve sürüş kalitesini dengeliyor. Evoque ayrıca Land Rover markasının önden çekiş opsiyonuna sahip ilk modeli olacak. Coupe karoser seçeneğinde olduğu gibi 5-Door versiyonunda da turboşarjlı motorlar görev alıyor. 6 silindirli motorların sahip olduğu rafinelik ve gücü, 4 silindirin emsiyon ve yakıt tüketim değerleri artılarıyla birleştirdiğini iddia eden Land Rover, Evoque için 2 dizel ve 1 benzinli motor geliştirmiş. 2.2 litrelik turbo dizel motorun 150 ve 190 beygir güç üreten 2 versiyonu bulunuyor. 2.0 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor ise 240 beygir güç üretebiliyor.

Evoque 5-Door 2011 yazından itibaren 160 ülkede satışa çıkarılacak. Otomobilin Amerika baz fiyatının 30.000 $ civarında olacağı belirtiliyor.

Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu
Tam Boyutta Gör
Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu
Tam Boyutta Gör
Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu
Tam Boyutta Gör
Land Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CaLhipSo 8 yıl
Ben Range Rover Sport'u daha çok seviyorum.
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Jason Becker 8 yıl
Ben sevmedim.

Eski Range Rover'lar gibi ağır başlı değil. Birde bence SUV'lara coupe tipi kasa yapısı yakışmıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Range Rover Evoque' ta yılın son avantajı Borusan Oto Dolmabahçe'de .Bu son fırsatı kaçırmayın! 0212 377 00 00 LAND ROVER SATIŞ DANIŞMANI OĞUZ ATAMAN
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WESTEN 8 yıl
türkiyede 150.000 $
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SanJuniperoTV 8 yıl
Range Rover Evoque' ta yılın son avantajı Borusan Oto Dolmabahçe'de .Bu son fırsatı kaçırmayın! Land Rover Satış Danışmanı Oğuz Ataman 0212 377 00 00
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cnryldz 8 yıl
geçen 0-100 de incelemişlerdi. Şimdiden 18.000 sipariş varmış TR'de
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@Majesty 8 yıl
Güzel arac da niye 4x4 ini yapmamıslar
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ARC118i 8 yıl @Majesty
@Majesty
Güzel arac da niye 4x4 ini yapmamıslar


Katiliyorum
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Akarsu. 9 yıl
2 kapılısı daha havalıydı. 4 kapı sırıtmış.
Genel olarak tavanı çok alçak. Yüksekliği 1.54m. Normal bir otomobilinki 1.50m.
2.0 dizeli yok.
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jay jay justified 9 yıl
Yan camlardan dışarıyı izleyebilmek için opsiyon listesine "yükselen ve çıktığı yüksekliği hafızaya kazıyan koltuklar" eklenmeli diye düşünüyorum. En azından buradan öyle görünüyor.
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homebird 9 yıl
Çok haşin bakıyor kerata :D
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DruMerZeuS 9 yıl
jukenin abisi gibi :)
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resmonse 9 yıl
Paramız var da biz mi almadık
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EnginAKB 9 yıl
Mükemmel gerçekten, dizel motor ülkemiz standartlarına göre biraz tuzlu, Freelander'in önünü bu motor seçeneği yetersizliği kesse de araç çok hoş, alacakların bunu düşüneceklerini pek sanmıyorum
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funkmaster 9 yıl
Aynı motoru XS'e koyacaklar.
O çıkana kadar 250 hp'i geçer tahminimce.
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Duratorq 9 yıl

funkmaster

Aynı motoru XS'e koyacaklar.
O çıkana kadar 250 hp'i geçer tahminimce.


Evet, 2.0 litre turbo motor daha da geliştirilecektir.

250 beygiri geçmesi de muhtemel.
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