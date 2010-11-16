Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Land Rover, Mini ve Golf'e rakip üretebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Land Rover, Mini ve Golf'e rakip üretebilir
Tam Boyutta Gör

Başarılı arazi aracı üreticisi Land Rover, çok beğenilen yeni modeli Evoque'nin detaylarını açıklamasının üzerinden çok geçmeden yeni iddialar gelmeye başladı. Diğer SUV'larına oranla daha kompakt boyutlara ve daha çok kişiye hitap eden tasarıma sahip Evoque'den sonra İngiliz arazi aracı üreticisi C sınıfının önemli hatchback modelleri Golf ve Mini'ye rakip üretebilir. Hatta otomobilin 4 çeker versiyonunun BMW X1'le mücadele edebileceği söyleniyor.

Yeni üretilecek otomobilin tasarımında Evoque'nin baz alınacağı tahmin ediliyor. Otomobilin 3 kapılı ve daha küçük boyutlarda olacağı, fiyatının ise 25.000 Pound'dan daha az olacağı belirtiliyor. Otomobil, genel hatlar itibariyle Evoque'ye benzeyecek olsa da yere daha yakın ve daha kısa olacağı öngörülüyor. Baz versiyon önden çekişli olacak ancak opsiyonel olarak 4 çekerli bir versiyona da sahip olacak. Önden çekişli versiyonun 4 silindirli ekonomik bir dizel motora sahip olacağı ve Land Rover markasının en az yakan modeli olacağı belirtiliyor. Otomobilin en güçlü motoru ise 2.0 litre hacminde 250 beygir güç üreten bir benzinli motor olacak.

Land Rover, Mini ve Golf'e rakip üretebilir
Tam Boyutta Gör
Land Rover, Mini ve Golf'e rakip üretebilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Creed_06 9 yıl
Pardon bu araç bi arazi aracımı yoksa bi mini kadar küçük bi araçmı anlayamadım çok kalıplı duruyor fakat 2 kapı olmasından çıkardığım küçük bi araç olması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 9 yıl
Alttaki resimler yeni çıkacak olan modelin değil, Evoque'nin zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karn-ı bahar 9 yıl
olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 9 yıl

Karn-ı bahar

olmamış


sıkıntın nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9300 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, x1 ve
2 etiket daha mini Golf
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları 9 yıl Nokia N8 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim