Land Rover, Mini ve Golf'e rakip üretebilir

Başarılı arazi aracı üreticisi Land Rover, çok beğenilen yeni modeli Evoque'nin detaylarını açıklamasının üzerinden çok geçmeden yeni iddialar gelmeye başladı. Diğer SUV'larına oranla daha kompakt boyutlara ve daha çok kişiye hitap eden tasarıma sahip Evoque'den sonra İngiliz arazi aracı üreticisi C sınıfının önemli hatchback modelleri Golf ve Mini'ye rakip üretebilir. Hatta otomobilin 4 çeker versiyonunun BMW X1'le mücadele edebileceği söyleniyor.

Yeni üretilecek otomobilin tasarımında Evoque'nin baz alınacağı tahmin ediliyor. Otomobilin 3 kapılı ve daha küçük boyutlarda olacağı, fiyatının ise 25.000 Pound'dan daha az olacağı belirtiliyor. Otomobil, genel hatlar itibariyle Evoque'ye benzeyecek olsa da yere daha yakın ve daha kısa olacağı öngörülüyor. Baz versiyon önden çekişli olacak ancak opsiyonel olarak 4 çekerli bir versiyona da sahip olacak. Önden çekişli versiyonun 4 silindirli ekonomik bir dizel motora sahip olacağı ve Land Rover markasının en az yakan modeli olacağı belirtiliyor. Otomobilin en güçlü motoru ise 2.0 litre hacminde 250 beygir güç üreten bir benzinli motor olacak.