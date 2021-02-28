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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LastPass Android uygulamasında 7 adet izleme kodu bulundu

    LastPass Android uygulamasında tespit edilen 7 adet izleme kodundan 3 tanesi anlaşmalı üçüncü taraf platformlara reklam takibi amaçlı kullanım verileri gönderiyor.
    28 Şubat 2021, 13:00 (11 sa.)
    2,1b
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LastPass Android uygulamasında 7 adet izleme kodu bulundu
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    Bugün sıkça kullandığımız ve güvenilir olduğuna inandığımız mobil uygulamalar bir şekilde verilerimize erişerek reklam amaçlı kullanıyor zira artık reklam geliri hayatta kalma aracı haline geldi. LastPass şifre saklama aracı da bunlardan birisi.

    LastPass’a dikkat

    Uzun yıllardır şifre saklama hizmeti veren LastPass’ın mobil uygulamaları ve web eklentileri mevcut. Bununla birlikte Android uygulamasında kullanıcıların verilerini takip eden kod parçacıkları bulunuyor.

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    Exodus güvenlik firması tarafından tespit edilen toplamda 7 adet entegre edilmiş kod parçacığı mevcut. Bu parçacıklar cihaz bilgisi, operatör, abonelik türü ve Google reklam kimliği gibi verileri takip ediyor.

    Bu modüllerden 4 tanesinin Google analiz ve çökme raporları için kullanıldığı belirtiliyor. Diğer üç tanesi ise AppsFlyer, MixPanel ve Segment adındaki hedef reklam üzerine odaklanan üçüncü taraflara veri aktarıyor.

    Takip modüllerinin kullanıcı açısından risk oluşturduğu ifade edilse de geliştiriciler herhangi bir uzaktan erişim olmadığını ve kullanıcıların istedikleri takdirde izleyicileri kapatabileceklerini belirtiyor. Bu bakımdan LastPass Android kullanıcılarının Gizlilik menüsünden bu bileşenlere göz atması daha iyi olacak.



    https://www.gsmarena.com/lastpass_for_android_has_seven_builtin_trackers_security_firm_warns-news-47977.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    hangi biri izlemiyor ki donanım haber bile izliyordur bu veriler para ediyor çünkü
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    The Hollow 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çoğu uygulamada bahsedilen kod parçacıkları var zaten. Çok takılıyorsanız onları DNS yoluyla engellemek mümkün. Bu tarz konularda Android'in iOS ile karşılaştırılması bile resmen iOS'e hakaret. Kendim Apple kullanıcısı değilim. Ama doğruya doğru.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden insanlar ayrı bir şifre kaydetme programına ihtiyaç duyuyor anlamıyorum.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    Hocam her yere farklı şifre kullanıp bunları da ara ara yenileyince hepsini ezberlemek zor oluyor. Mesela ben genelde 16 karakter uzunluğunda rastgele karakterlerden oluşan şifreler oluşturuyorum her hesabım için.
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    alemburda34 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu program benim elim ayağım şuan çökse hack yerse biterim o derece
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    balcis 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    olsun apple'da bir keresinde icloud hack olmuştu android istediğini yapabilir mazeret hazır nasıl olsa.
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    P Proprietor (Akif Altun) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) balcis
    Bir kere mi iCloud düzenli olarak hackleniyor hatla bu aralar biraz gecikti galiba yakında düşer yada ben kaçırdım
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    The Hollow 7 sa. ( Mesaj Silindi ) balcis
    Özellikle mahremiyet konusunda iOS ile Android'i karşılaştıran insanları kâle bile almamak lazım bence. Trajikomik bir durum.
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    blackimmo 16 dk. ( Mesaj Silindi ) balcis
    hocam icloud hack olayında apple tarafında bir sorun yok yalnız. phishing yöntemiyle insanların bilgileri ele geçirilerek yapıldı o hackler.
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    drjacob (... ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çılgın dandroid çıldırtıyor yine kullanıcıları
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    denile 10 sa. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Yalnız bu program iOS'te de var. Tabii, orada böyle bir şey çıkmadı, ama güveni sarılmış bir uygulama olduğu için güven sarsıldı.
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    LGR9 (Levent Görgülü) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    ios ya da hangi işletim sistemini kullanıyosan babanın şirketi mi de insanlara sataşıyorsun? Bu kinin nedeni nedir hocam?
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