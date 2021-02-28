LastPass Android uygulamasında 7 adet izleme kodu bulundu

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Bugün sıkça kullandığımız ve güvenilir olduğuna inandığımız mobil uygulamalar bir şekilde verilerimize erişerek reklam amaçlı kullanıyor zira artık reklam geliri hayatta kalma aracı haline geldi. LastPass şifre saklama aracı da bunlardan birisi.

LastPass’a dikkat

Uzun yıllardır şifre saklama hizmeti veren LastPass’ın mobil uygulamaları ve web eklentileri mevcut. Bununla birlikte Android uygulamasında kullanıcıların verilerini takip eden kod parçacıkları bulunuyor.

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Exodus güvenlik firması tarafından tespit edilen toplamda 7 adet entegre edilmiş kod parçacığı mevcut. Bu parçacıklar cihaz bilgisi, operatör, abonelik türü ve Google reklam kimliği gibi verileri takip ediyor.

Bu modüllerden 4 tanesinin Google analiz ve çökme raporları için kullanıldığı belirtiliyor. Diğer üç tanesi ise AppsFlyer, MixPanel ve Segment adındaki hedef reklam üzerine odaklanan üçüncü taraflara veri aktarıyor.

Takip modüllerinin kullanıcı açısından risk oluşturduğu ifade edilse de geliştiriciler herhangi bir uzaktan erişim olmadığını ve kullanıcıların istedikleri takdirde izleyicileri kapatabileceklerini belirtiyor. Bu bakımdan LastPass Android kullanıcılarının Gizlilik menüsünden bu bileşenlere göz atması daha iyi olacak.

https://www.gsmarena.com/lastpass_for_android_has_seven_builtin_trackers_security_firm_warns-news-47977.php

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