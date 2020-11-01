League of Legends evreninde geçen sıra tabanlı RPG oyunu Ruined King'in çıkış tarihi açıklandı

League of Legends oyunu ile tanınan Riot Games, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yeni türdeki oyunlar ile markayı daha da büyüteceğini açıklamıştı. Bu açıklama esnasında birçok oyun duyuruldu ve bunlardan bazıları da çıkışını gerçekleştirdi.
Ayrıca Bkz. "Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir"
Bu duyurulan ve henüz yayınlanmayan oyunlardan biri de yayıncılığını Riot Forge'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Airship Syndicate'in yaptığı Ruined King: A League of Legends Story'di. Sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Ruined King: A League of Legends Story'nin çıkış tarihi ne yazık ki bilinmiyordu ancak geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bir fragman ile oyunun çıkış tarihi açıklandı.İlginizi Çekebilir Assassin’s Creed Valhalla'nın TV reklamı paylaşıldı
Hikaye odaklı tek kişilik oyun Ruined King: A League of Legends Story, 2021'in ilk aylarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Türkçe dublajlı ve altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi dışında, yeni nesil konsollara da geleceği açıklandı. Yeni nesil versiyonları için bir tarih verilmedi ancak PlayStation 4 ve Xbox One'da oyuna sahip olanlar, yeni nesil sürümüne de ücretsiz sahip olacak. Oyun için yayınlanan son fragmanı ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilrsiniz.
Tanıtım Yazısı
Mahvoluşa Karşı Ayaklan
League of Legends Şampiyonları'ndan oluşan bir grup kur, Bilgewater'ı keşfet ve ölümcül Kara Sis'in sırlarını açığa çıkarmak için Gölge Adalar'a doğru yelken aç.
Ruined King: A League of Legends Story™ Hakkında
Battle Chasers ve Darksiders'ın yaratıcılarından Airship Syndicate tarafından geliştirilen ve yine aynı oyunların yaratıcılarından efsanevi çizgi roman sanatçısı Joe Madureira'nın sanat tarzını yansıtan Ruined King: A League of Legends Story, seni League of Legends evrenini keşfetmeye çağıran ilk Riot Forge oyunu. Bu sürükleyici sıra tabanlı RYO'da grubunu düzenleme özgürlüğüne sahip olacak ve birbiriyle alakasız League of Legends şampiyonlarından oluşan grupları kontrol edeceksin. Ayrıca kalabalık Bilgewater şehri ile gizemli Gölge Adalar'ı keşfedecek ve Koridor Öncelik Sistemi'ni deneyimleyeceksin.
https://www.gematsu.com/2020/10/ruined-king-a-league-of-legends-story-launches-in-early-2021-for-ps4-xbox-one-switch-and-pc-soon-after-for-ps5-xbox-series Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.