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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    League of Legends evreninde geçen sıra tabanlı RPG oyunu Ruined King'in çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurulan ve tam ismi Ruined King: A League of Legends Story olan sıra tabanlı rol yapma oyununun çıkış tarihi duyuruldu.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    League of Legends evreninde geçen sıra tabanlı RPG oyunu Ruined King'in çıkış tarihi açıklandı
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    League of Legends oyunu ile tanınan Riot Games, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yeni türdeki oyunlar ile markayı daha da büyüteceğini açıklamıştı. Bu açıklama esnasında birçok oyun duyuruldu ve bunlardan bazıları da çıkışını gerçekleştirdi.

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    Bu duyurulan ve henüz yayınlanmayan oyunlardan biri de yayıncılığını Riot Forge'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Airship Syndicate'in yaptığı Ruined King: A League of Legends Story'di. Sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Ruined King: A League of Legends Story'nin çıkış tarihi ne yazık ki bilinmiyordu ancak geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bir fragman ile oyunun çıkış tarihi açıklandı.

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    Hikaye odaklı tek kişilik oyun Ruined King: A League of Legends Story, 2021'in ilk aylarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Türkçe dublajlı ve altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi dışında, yeni nesil konsollara da geleceği açıklandı. Yeni nesil versiyonları için bir tarih verilmedi ancak PlayStation 4 ve Xbox One'da oyuna sahip olanlar, yeni nesil sürümüne de ücretsiz sahip olacak. Oyun için yayınlanan son fragmanı ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilrsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Mahvoluşa Karşı Ayaklan

    League of Legends Şampiyonları'ndan oluşan bir grup kur, Bilgewater'ı keşfet ve ölümcül Kara Sis'in sırlarını açığa çıkarmak için Gölge Adalar'a doğru yelken aç.

    Ruined King: A League of Legends Story™ Hakkında

    Battle Chasers ve Darksiders'ın yaratıcılarından Airship Syndicate tarafından geliştirilen ve yine aynı oyunların yaratıcılarından efsanevi çizgi roman sanatçısı Joe Madureira'nın sanat tarzını yansıtan Ruined King: A League of Legends Story, seni League of Legends evrenini keşfetmeye çağıran ilk Riot Forge oyunu. Bu sürükleyici sıra tabanlı RYO'da grubunu düzenleme özgürlüğüne sahip olacak ve birbiriyle alakasız League of Legends şampiyonlarından oluşan grupları kontrol edeceksin. Ayrıca kalabalık Bilgewater şehri ile gizemli Gölge Adalar'ı keşfedecek ve Koridor Öncelik Sistemi'ni deneyimleyeceksin.



    https://www.gematsu.com/2020/10/ruined-king-a-league-of-legends-story-launches-in-early-2021-for-ps4-xbox-one-switch-and-pc-soon-after-for-ps5-xbox-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda lolü oynayan azalınca ne yapacağını şaşırdı. Bi battle royale yapsınlar rahat etsinler
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen requizm
    Editörler tarafından açılan her haber artık clickbait den ibaret, birkaç senedir böyle. Eski DH kalitesi ile şu anki DH kalitesi arasına bir ton fark var, üzücü.
    Editörler tarafından açılan her haber artık clickbait den ibaret, birkaç senedir böyle. Eski DH kalitesi ile şu anki DH kalitesi arasına bir ton fark var, üzücü...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    adner (Adner ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lol'ün evreni de mi varmış :D
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    requizm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıkış tarihi açıklandı diyip tarih vermemek?
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) requizm
    Editörler tarafından açılan her haber artık clickbait den ibaret, birkaç senedir böyle. Eski DH kalitesi ile şu anki DH kalitesi arasına bir ton fark var, üzücü.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamanda sıra tabanlı sıkıyor ya. Eskide kaldı bu mekanikler. Oyun geliştiriciler artık daha mix sistemler üzerine inşa etmeli. Sıkıyor artık oyunlar.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıksın bakarız. Tr ve sıra tabanlı her türlü gideri olur
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biraz daha bocalasınlar.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sıra tabanlımı kaldı pffftt
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakinda o da gelir. Aslinda ellerinde cok guzel bir evren var karakterler hikayer vs. Bence bunu kullanmak icin cok gec kaldilar.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda lolü oynayan azalınca ne yapacağını şaşırdı. Bi battle royale yapsınlar rahat etsinler
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