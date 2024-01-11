League of Legends’ın yeni sezon sinematiği “Still Here” rekor kırdı

Yeni LoL sezonu rekorla başladı
Geçtiğimiz yıl çıkan sinematik video oyunun tutkunları tarafından oldukça eleştirilmiş ve yetkililer de oyunculara 2024 için çok sağlam bir video yapacaklarına dair söz vermişti. Görünüşe göre “Still Here” ile buna ulaşılmış durumda. Zira video, oyunun ve hikaye evreninin tutkunlarının tam da aradığı şeyi veriyor. Eskiye, şimdiye ve muhtemel geleceğe ilişkin bir gösterim ortaya koyan video aynı zamanda müziğiyle birlikte hayranların ağzını açık bıraktı diyebiliriz.
Açık konuşmak gerekirse benim gibi birçok kişi birkaç sezondur League of Legends’tan uzak duruyor. Bunun nedenleri arasında ise oyundaki yapısal ve işleyiş eksikliği yatıyor. 2024 sezonu ile birlikte Riot Games, devasa değişiklikler getirdiğini belirtiyor. Smurf hesapları önlemek için yeni dereceli sistem düzenlemesi, hilecileri uzak tutmak için Vanguard sistemi ve haritadaki köklü değişiklikler bunlardan bazıları.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.