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    League of Legends’ın yeni sezon sinematiği “Still Here” rekor kırdı

    Popüler MOBA oyunu League of Legends, 2024 sezonunun başlangıcını “Still Here” sinematik videosuyla kutladı. Yeni sinematik ise 24 saate LoL'ün en çok izlenen videosu oldu.
    League of Legends’ın yeni sezon sinematiği rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Riot Games, popüler MOBA oyunu League of Legends’ın 2024 sezonunu kısa bir süre önce başlattı. Ayrıca sezonun başlangıcıyla birlikte geleneksel olarak yeni sinematik video paylaşıldı. "Still Here" (Hala Buradayım) adıyla çıkış yapan sinematik video görünüşe göre izleyen herkesi büyülemiş durumda. Zira yeni sezon videosu, şimdiye kadar çıkmış tüm LoL videoları arasında 24 saatte en çok izlenen video oldu.

    Yeni LoL sezonu rekorla başladı

    Geçtiğimiz yıl çıkan sinematik video oyunun tutkunları tarafından oldukça eleştirilmiş ve yetkililer de oyunculara 2024 için çok sağlam bir video yapacaklarına dair söz vermişti. Görünüşe göre “Still Here” ile buna ulaşılmış durumda. Zira video, oyunun ve hikaye evreninin tutkunlarının tam da aradığı şeyi veriyor. Eskiye, şimdiye ve muhtemel geleceğe ilişkin bir gösterim ortaya koyan video aynı zamanda müziğiyle birlikte hayranların ağzını açık bıraktı diyebiliriz.

    League of Legends’ın yeni sezon sinematiği rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Morgana, Kayle, Tyrndamere, Ashe, Kindred, Aatrox - ve Forseen Yasuo - karakterlerini içeren video, ilk 24 saatte 22 milyon izlenme sayısına erişmiş durumda. “Still Here” ikinci sıradaki rakibi K/DA’nın “MORE” videosunu ise neredeyse ikiye katlamış durumda. League Charts'a göre MORE, 24 saat içinde 12 milyon izlenirken onu 10 milyonla “Warriors” ve 7,4 milyonla 2023 Worlds müziği “GODS” takip ediyor.

    Açık konuşmak gerekirse benim gibi birçok kişi birkaç sezondur League of Legends’tan uzak duruyor. Bunun nedenleri arasında ise oyundaki yapısal ve işleyiş eksikliği yatıyor. 2024 sezonu ile birlikte Riot Games, devasa değişiklikler getirdiğini belirtiyor. Smurf hesapları önlemek için yeni dereceli sistem düzenlemesi, hilecileri uzak tutmak için Vanguard sistemi ve haritadaki köklü değişiklikler bunlardan bazıları.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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