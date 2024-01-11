League of Legends’ın yeni sezon sinematiği “Still Here” rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Riot Games, popüler MOBA oyunu League of Legends’ın 2024 sezonunu kısa bir süre önce başlattı. Ayrıca sezonun başlangıcıyla birlikte geleneksel olarak yeni sinematik video paylaşıldı. "Still Here" (Hala Buradayım) adıyla çıkış yapan sinematik video görünüşe göre izleyen herkesi büyülemiş durumda. Zira yeni sezon videosu, şimdiye kadar çıkmış tüm LoL videoları arasında 24 saatte en çok izlenen video oldu.

Yeni LoL sezonu rekorla başladı

Geçtiğimiz yıl çıkan sinematik video oyunun tutkunları tarafından oldukça eleştirilmiş ve yetkililer de oyunculara 2024 için çok sağlam bir video yapacaklarına dair söz vermişti. Görünüşe göre “Still Here” ile buna ulaşılmış durumda. Zira video, oyunun ve hikaye evreninin tutkunlarının tam da aradığı şeyi veriyor. Eskiye, şimdiye ve muhtemel geleceğe ilişkin bir gösterim ortaya koyan video aynı zamanda müziğiyle birlikte hayranların ağzını açık bıraktı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Morgana, Kayle, Tyrndamere, Ashe, Kindred, Aatrox - ve Forseen Yasuo - karakterlerini içeren video, ilk 24 saatte 22 milyon izlenme sayısına erişmiş durumda. “Still Here” ikinci sıradaki rakibi K/DA’nın “MORE” videosunu ise neredeyse ikiye katlamış durumda. League Charts'a göre MORE, 24 saat içinde 12 milyon izlenirken onu 10 milyonla “Warriors” ve 7,4 milyonla 2023 Worlds müziği “GODS” takip ediyor.

LoL 2024 sezonu bomba gibi geliyor: Hilecilere geçit yok! 6 gün önce eklendi

Açık konuşmak gerekirse benim gibi birçok kişi birkaç sezondur League of Legends’tan uzak duruyor. Bunun nedenleri arasında ise oyundaki yapısal ve işleyiş eksikliği yatıyor. 2024 sezonu ile birlikte Riot Games, devasa değişiklikler getirdiğini belirtiyor. Smurf hesapları önlemek için yeni dereceli sistem düzenlemesi, hilecileri uzak tutmak için Vanguard sistemi ve haritadaki köklü değişiklikler bunlardan bazıları.

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League of Legends’ın yeni sezon sinematiği rekor kırdı