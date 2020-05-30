League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor

Riot Games tarafından yıllardır MOBA kategorisinin en çok oynanan oyunu olan, tüm oyunlar dikkate alındığında ise en popülerler arasında yer alan League of Legends, bu başarısını mobile taşımaya bir süredir hazırlanıyor. Oyun hâlâ bir tanıtım tarihine sahip olmasa da oynanış ve içerik hakkında çok daha detaylı bilgilerin verildiği video, Riot Games ve hepsi evlerinde olan ekip tarafından yayınlandı.

Riot’un aktardıklarına göre PC versiyonunun direkt bir portu olacak League of Legends: Wild Rift, bu sürümdeki hemen hemen her şeyi taşıyacak. Videoda da aktarıldığı üzere değişen kontroller, kullanıcılara rahatlık sunmak üzere tasarlanmış durumda ve en kullanışlı pozisyonlarda yer alıyor. Bunun yanında oyun, mobil platformda yer alacağı için maçların süresi, bilgisayardaki kadar esnek değil. Oyunda fiyatları düşürülen eşyalar, daha hızlı kazanılan deneyimler ve basitleştirilmiş stratejik unsurlar yer alıyor.

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İlk olarak ekranın tamamını aktif eşyaların doldurmasını engellemek adına mobil sürümde sadece 1 tane aktif eşyaya sahip olunabiliyor. Bunun yanında oyunda şimdilik tüm şampiyonlar yer almıyor. Oyuna başlamadan seçilen ustalık elementleri ise genel olarak basitleştirilmiş olmanın yanında yeni parçalara da sahip olmuş durumda.

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Şimdilik Brezilya’da alpha test sürecinde olan League of Legends: Wild Rift, firmanın bu dönemdeki yüksek temposunu dikkate aldığımızda yakında beta aşamasına geçecek ve Türkiye’de de kullanıma sunulacaktır. Oyunun en yeni detaylı videosunu haberin üstünde, tanıtım fragmanını ise aşağıda bulabilirsiniz. Oyun çıktığında ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız videonun altında Google Play Store bağlantısına giderek ön kayıt olmanız yeterli.

League of Legends: Wild Rift Riot Games, Inc Strateji Oyunları Cihaza göre değişir

https://wildrift.leagueoflegends.com/tr-tr/

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