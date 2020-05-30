Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor

    Riot Games'in PC pazarında popüler oyunu League of Legends, Wild Rift ekiyle birlikte mobil cihazlara geliyor. Oyun PC versiyonun bire bir kopyası olacak olsa da ufak tefek farklılıklar mevcut.
    3 sa.
    849
    27
    3
    Mobil Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Riot Games tarafından yıllardır MOBA kategorisinin en çok oynanan oyunu olan, tüm oyunlar dikkate alındığında ise en popülerler arasında yer alan League of Legends, bu başarısını mobile taşımaya bir süredir hazırlanıyor. Oyun hâlâ bir tanıtım tarihine sahip olmasa da oynanış ve içerik hakkında çok daha detaylı bilgilerin verildiği video, Riot Games ve hepsi evlerinde olan ekip tarafından yayınlandı.

    Riot’un aktardıklarına göre PC versiyonunun direkt bir portu olacak League of Legends: Wild Rift, bu sürümdeki hemen hemen her şeyi taşıyacak. Videoda da aktarıldığı üzere değişen kontroller, kullanıcılara rahatlık sunmak üzere tasarlanmış durumda ve en kullanışlı pozisyonlarda yer alıyor. Bunun yanında oyun, mobil platformda yer alacağı için maçların süresi, bilgisayardaki kadar esnek değil. Oyunda fiyatları düşürülen eşyalar, daha hızlı kazanılan deneyimler ve basitleştirilmiş stratejik unsurlar yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitch, LoL maçlarını daha anlaşılır hâle getiriyor

    League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İlk olarak ekranın tamamını aktif eşyaların doldurmasını engellemek adına mobil sürümde sadece 1 tane aktif eşyaya sahip olunabiliyor. Bunun yanında oyunda şimdilik tüm şampiyonlar yer almıyor. Oyuna başlamadan seçilen ustalık elementleri ise genel olarak basitleştirilmiş olmanın yanında yeni parçalara da sahip olmuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue"

    Şimdilik Brezilya’da alpha test sürecinde olan League of Legends: Wild Rift, firmanın bu dönemdeki yüksek temposunu dikkate aldığımızda yakında beta aşamasına geçecek ve Türkiye’de de kullanıma sunulacaktır. Oyunun en yeni detaylı videosunu haberin üstünde, tanıtım fragmanını ise aşağıda bulabilirsiniz. Oyun çıktığında ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız videonun altında Google Play Store bağlantısına giderek ön kayıt olmanız yeterli.

    League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift Riot Games, Inc Strateji Oyunları Cihaza göre değişir



    https://wildrift.leagueoflegends.com/tr-tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan Turyan) 15 dk.
    LoL çöksün bir daha oynanmasın bost dolu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 35 dk.
    "Riot’un aktardıklarına göre PC versiyonunun direkt bir portu olacak League of Legends: Wild Rift, bu sürümdeki hemen hemen her şeyi taşıyacak."

    Haberi nerden aldınız nasıl yaptınız. Adamlar bas bas bağırdı kesinlikle port olmayacak diye. Sıfırdan tüm kodları, harita tasarımları, karakter modellemeleri yapılmış bir oyun. Mobile uygun olması açısından bazı heroların skill'leri dahi değiştirildi ( Mf q'su skillshot mesela).
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    taha102010 (ars taha) 2 sa.
    Corona döneminde girse müthiş bir oyuncu potansiyeli olurdu geç kaldı. İnsanlar evde iken vakit geçirmek bu tür oyunları tercih ediyor. Mbl ,Aov desen hile, oyun içinde küfürlü konuşmalar, sex pazarlıkları yok yok .Toplum için büyük bir risk ve bu oyunları genelde 12- 30 yaş arası oynuyor.Kontrol sistemi çok kötü devlet tarafindan devamlı denetlemek gerekli. Bu konuda da DH den bir inceleme isteriz veya isterim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 dk. LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı 1 sa. 4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı 1 sa. Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı 2 sa. Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı 2 sa. Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor Sonraki Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı 4 sa. Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor 4 sa. Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 5 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı 5 sa. Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi 6 sa. Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu! 6 sa. 30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme 7 sa. PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta 7 sa. Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue 8 sa. SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor 8 sa. OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı 9 sa. Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı 10 sa. HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı 11 sa. SpongeBob: Patty Pursuit sadece Apple Arcade için yayınlandı 19 sa. Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor 20 sa. OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi 20 sa. Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı 21 sa. LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı 21 sa. SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler 21 sa. Oppo Band akıllı bilekliğin resmi basın görselleri yayınlandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi