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    Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor

    Godzilla vs. Kong'un yayın haklarına sahip olan Legendary Pictures, filmin HBO Max isimli video akış platformunda yayınlanabilmesi için en az 250 milyon dolar istiyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor
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    2021 yılının büyük bütçeli fillerinden biri olan Godzilla vs. Kong'un yayınlanma durumu iyice karıştı. Video akış platformlarının savaşı devam ediyor ancak Warner Bros. bu işten zararlı çıkacak gibi duruyor.

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    Geçtiğimiz ay Netflix, 200 milyon doların üzerinde bir teklifle Godzilla vs. Kong'un yayın haklarını almak istemişti. Legendary Pictures ise bu duruma sıcak bakıyor gibiydi ancak bu teklifin ardından Warner Bros. sürpriz bir karar aldı ve 2021 yılında yayınlanacak olan filmlerin vizyon tarihiyle aynı gün sınırlı süreliğine HBO Max'te de yayınlanacağını açıkladı.

    Bu açıklamanın ardından da Godzilla vs. Kong'un Netflix ile olan görüşmeleri sonlandırıldı. Legendary Pictures ise bu kararın ardından filmi HBO Max'e satmak için istediği ücreti açıkladı. Deadline'ın haberine göre Legendary Pictures, Gozilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanması için en az 250 milyon dolar istiyor. 

    Deadline'ın haberine göre eğer anlaşma sağlanırsa Gozilla vs. Kong'un hibrit yayınlanma hakkı devam edecek. Yani 21 Mayıs'ta film hem sinemalarda hem de kısıtlı bir süreliğine HBO Max'te yayınlanacak. Türkiye için fark eden çok bir durum yok çünkü HBO Max yalnızca Amerika'da bulunuyor. Ancak yine de bu durum sinemaların geleceğini etkileyecek bir durum.



    https://comicbook.com/movies/news/warner-bros-hbo-max-legendary-pictures-250-million-godzilla-vs-kong-streaming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mementopolis (ULU BEY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Baslik; Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor

    icerik; Deadline'ın haberine göre Legendary Pictures, Gozilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanması için en az "200 milyon dolar" istiyor.
    Baslik; Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor icerik
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mementopolis (ULU BEY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Baslik; Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor

    icerik; Deadline'ın haberine göre Legendary Pictures, Gozilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanması için en az "200 milyon dolar" istiyor.
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