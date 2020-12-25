Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor

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2021 yılının büyük bütçeli fillerinden biri olan Godzilla vs. Kong'un yayınlanma durumu iyice karıştı. Video akış platformlarının savaşı devam ediyor ancak Warner Bros. bu işten zararlı çıkacak gibi duruyor.

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Geçtiğimiz ay Netflix, 200 milyon doların üzerinde bir teklifle Godzilla vs. Kong'un yayın haklarını almak istemişti. Legendary Pictures ise bu duruma sıcak bakıyor gibiydi ancak bu teklifin ardından Warner Bros. sürpriz bir karar aldı ve 2021 yılında yayınlanacak olan filmlerin vizyon tarihiyle aynı gün sınırlı süreliğine HBO Max'te de yayınlanacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından da Godzilla vs. Kong'un Netflix ile olan görüşmeleri sonlandırıldı. Legendary Pictures ise bu kararın ardından filmi HBO Max'e satmak için istediği ücreti açıkladı. Deadline'ın haberine göre Legendary Pictures, Gozilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanması için en az 250 milyon dolar istiyor.

Deadline'ın haberine göre eğer anlaşma sağlanırsa Gozilla vs. Kong'un hibrit yayınlanma hakkı devam edecek. Yani 21 Mayıs'ta film hem sinemalarda hem de kısıtlı bir süreliğine HBO Max'te yayınlanacak. Türkiye için fark eden çok bir durum yok çünkü HBO Max yalnızca Amerika'da bulunuyor. Ancak yine de bu durum sinemaların geleceğini etkileyecek bir durum.

https://comicbook.com/movies/news/warner-bros-hbo-max-legendary-pictures-250-million-godzilla-vs-kong-streaming/

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