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    Klasik Land Rover Defender 90 aracı LEGO seti oluyor

    Koleksiyonerlerin merakla takip ettiği LEGO Icons serisine yeni bir set ekleniyor. Otomotiv dünyasının ikonlarından Land Rover Defender 90 vitrininizi süsleyecek. 
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    LEGO Icons Land Rover Defender 90 Tam Boyutta Gör
    Yıllardır farklı alanlardan pek çok ikonik yapıyı veya aracı setlerinde yaşatan LEGO markasının son Icons seti klasik Land Rover 90 arazi aracı oldu. LEGO klasik aracın her noktasını birebir yansıtmaya çalışmış.

    LEGO Icons Land Rover Defender 90 özellikleri ve fiyatı

    LEGO Icons Land Rover Defender 90 seti Land Rover markasının 75. Yıl dönümü nedeniyle hazırlanmış. Daha önce Ghostbusters filminden ECTO-1 ve DeLorean gibi ikonik araçları bu seride görme fırsatımız olmuştu.

    Land Rover Defender 90 aracı 1948 yılında geliştirildi ve İngiliz otomotiv mühendisliğinin en önemli sembollerinden birisi haline geldi. Kırsal kullanımdan askeri kullanıma kadar pek çok alanda kendisine yer buldu. Sürekli 4x4 çeker olan aracın alüminyum gövdesi paslanmaya karşı da dayanıklı. Bugüne kadar Land Rover Defender 90 pek çok versiyonda tüketici karşısına çıktı.

    LEGO Icons seti toplamda 2573 parçadan oluşuyor. 1:18 ölçüsünde olan aracın iç ve dış tasarımları birebir orijinal modele sadık kalınarak hazırlanmış. Model standart veya off-road konfigürasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Açılır kapılar, çıkarılabilir çatı, katlanabilir arka koltuk, vinç, 4 kademeli vites kutusu, hareketli pistonlar da fonksiyonelliğe katkı yapıyor. LEGO Icons Land Rover Defender 90 seti 240$ olarak Nisan ayında satışa sunulacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 23 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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