Klasik Land Rover Defender 90 aracı LEGO seti oluyor

LEGO Icons Land Rover Defender 90 özellikleri ve fiyatı
LEGO Icons Land Rover Defender 90 seti Land Rover markasının 75. Yıl dönümü nedeniyle hazırlanmış. Daha önce Ghostbusters filminden ECTO-1 ve DeLorean gibi ikonik araçları bu seride görme fırsatımız olmuştu.
Land Rover Defender 90 aracı 1948 yılında geliştirildi ve İngiliz otomotiv mühendisliğinin en önemli sembollerinden birisi haline geldi. Kırsal kullanımdan askeri kullanıma kadar pek çok alanda kendisine yer buldu. Sürekli 4x4 çeker olan aracın alüminyum gövdesi paslanmaya karşı da dayanıklı. Bugüne kadar Land Rover Defender 90 pek çok versiyonda tüketici karşısına çıktı.
LEGO Icons seti toplamda 2573 parçadan oluşuyor. 1:18 ölçüsünde olan aracın iç ve dış tasarımları birebir orijinal modele sadık kalınarak hazırlanmış. Model standart veya off-road konfigürasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Açılır kapılar, çıkarılabilir çatı, katlanabilir arka koltuk, vinç, 4 kademeli vites kutusu, hareketli pistonlar da fonksiyonelliğe katkı yapıyor. LEGO Icons Land Rover Defender 90 seti 240$ olarak Nisan ayında satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)