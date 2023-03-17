Klasik Land Rover Defender 90 aracı LEGO seti oluyor

Tam Boyutta Gör Yıllardır farklı alanlardan pek çok ikonik yapıyı veya aracı setlerinde yaşatan LEGO markasının son Icons seti klasik Land Rover 90 arazi aracı oldu. LEGO klasik aracın her noktasını birebir yansıtmaya çalışmış.

LEGO Icons Land Rover Defender 90 özellikleri ve fiyatı

LEGO Icons Land Rover Defender 90 seti Land Rover markasının 75. Yıl dönümü nedeniyle hazırlanmış. Daha önce Ghostbusters filminden ECTO-1 ve DeLorean gibi ikonik araçları bu seride görme fırsatımız olmuştu.

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Land Rover Defender 90 aracı 1948 yılında geliştirildi ve İngiliz otomotiv mühendisliğinin en önemli sembollerinden birisi haline geldi. Kırsal kullanımdan askeri kullanıma kadar pek çok alanda kendisine yer buldu. Sürekli 4x4 çeker olan aracın alüminyum gövdesi paslanmaya karşı da dayanıklı. Bugüne kadar Land Rover Defender 90 pek çok versiyonda tüketici karşısına çıktı.

LEGO Icons seti toplamda 2573 parçadan oluşuyor. 1:18 ölçüsünde olan aracın iç ve dış tasarımları birebir orijinal modele sadık kalınarak hazırlanmış. Model standart veya off-road konfigürasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Açılır kapılar, çıkarılabilir çatı, katlanabilir arka koltuk, vinç, 4 kademeli vites kutusu, hareketli pistonlar da fonksiyonelliğe katkı yapıyor. LEGO Icons Land Rover Defender 90 seti 240$ olarak Nisan ayında satışa sunulacak.

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LEGO Land Rover seti tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı