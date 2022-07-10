LEGO Super Mario dünyasına sürpriz: Mighty Bowser

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LEGO evreni içerisinde kendisine önemli bir edinmeyi başaran LEGO Super Mario dünyası geçtiğimiz yıl Luigi karakterinden sonra bu yıl da Prenses karakterine merhaba diyecek. LEGO kötüleri de unutmadı.

Dev LEGO Bowser

Normalde Super Mario setleri içerisinde standart bir karakter olarak yer alan Bowser, yetişkinlere yönelik olarak yeniden tasarlandı. 2807 parçadan oluşan Mighty Bowser bu dünyanın hem en korkutucu hem de en pahalı seri olacak.

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Oldukça büyük bir boyuta sahip olan Mighty Bowser, büyük parçaların ağırlıkta olduğu bir set. Kabuk kısmında baş ve ağız hareketi için bir mekanizma yer alıyor. Ayrıca ağzının içerisinde de ateş oku fırlatıyor. İki uzun kulesi ise gösterişini arttırıyor.

Mighty Bowser seti 1 Ekim tarihinde piyasaya çıktığında Super Mario karakterine de güncelleme gelecek. Böylece kare kodu okunduğunda Mighty Bowser için özel bir animasyon görüntüleyecek. Fiyatı ise 270$.

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