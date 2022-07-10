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    LEGO Super Mario dünyasına sürpriz: Mighty Bowser

    LEGO Super Mario dünyasına belki de en büyük kötü karakter katılıyor. Yetişkinlere hitap eden LEGO Mighty Bowser seti Super Mario karakterini oldukça korkutacak. 
    Oy Ver

    LEGO Mighty Bowser
    Tam Boyutta Gör

    LEGO evreni içerisinde kendisine önemli bir edinmeyi başaran LEGO Super Mario dünyası geçtiğimiz yıl Luigi karakterinden sonra bu yıl da Prenses karakterine merhaba diyecek. LEGO kötüleri de unutmadı.

    Dev LEGO Bowser

    Normalde Super Mario setleri içerisinde standart bir karakter olarak yer alan Bowser, yetişkinlere yönelik olarak yeniden tasarlandı. 2807 parçadan oluşan Mighty Bowser bu dünyanın hem en korkutucu hem de en pahalı seri olacak.

    Oldukça büyük bir boyuta sahip olan Mighty Bowser, büyük parçaların ağırlıkta olduğu bir set. Kabuk kısmında baş ve ağız hareketi için bir mekanizma yer alıyor. Ayrıca ağzının içerisinde de ateş oku fırlatıyor. İki uzun kulesi ise gösterişini arttırıyor.

    Mighty Bowser seti 1 Ekim tarihinde piyasaya çıktığında Super Mario karakterine de güncelleme gelecek. Böylece kare kodu okunduğunda Mighty Bowser için özel bir animasyon görüntüleyecek. Fiyatı ise 270$.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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