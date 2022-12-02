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    Anlık Bildirim

    Star Wars hayranlarına müjde: Lego Star Wars: The Skywalker Saga Game Pass’e ekleniyor

    Bu yılın en eğlenceli oyunlarından biri olarak görülen Lego Star Wars: The Skywalker Saga, gelecek ay popüler oyun kütüphane servisi Xbox Game Pass’e eklenecek.
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    Lego Star Wars Xbox Game Pass'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Star Wars Bölüm 1’den Bölüm 9’a kadar bütün filmlerin hikayesini içeren ve oldukça eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Lego Star Wars: The Skywalker Saga, gelecek ay Xbox Game Pass’e eklenecek.

    Lego Star Wars, 6 Aralık’ta Game Pass’e ekleniyor

    Game Pass aboneliği hakkında belirli aralıklarla açıklama yapan Microsoft, Game Pass’in aralık planlarını açıkladı. Firmanın açıklamasından en dikkat çeken oyun ise bu yıl çıkış yapan Lego Star Wars: The Skywalker Saga oldu. Yıldız Savaşları filmlerinin hikayesinin büyük bir kısmını işleyen ve özellikle çocuklar için eğlenceli bir deneyim sunan Lego Star Wars, 6 Aralık itibari ile Game Pass’e geliyor. Oyun, Xbox ve PC dışında hizmete açık bölgelerde Cloud Gaming üzerinden de oynanabilecek.

    Bunun dışında The Walking Dead: The Finale Season ve Eastward oyunları an itibari ile Game Pass kütüphanesine eklenmiş durumda. 

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    D
    DoubleDragon 16 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 19 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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