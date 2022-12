Star Wars hayranlarına müjde: Lego Star Wars: The Skywalker Saga Game Pass’e ekleniyor

Tam Boyutta Gör Star Wars Bölüm 1’den Bölüm 9’a kadar bütün filmlerin hikayesini içeren ve oldukça eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Lego Star Wars: The Skywalker Saga, gelecek ay Xbox Game Pass’e eklenecek.

Lego Star Wars, 6 Aralık’ta Game Pass’e ekleniyor

Game Pass aboneliği hakkında belirli aralıklarla açıklama yapan Microsoft, Game Pass’in aralık planlarını açıkladı. Firmanın açıklamasından en dikkat çeken oyun ise bu yıl çıkış yapan Lego Star Wars: The Skywalker Saga oldu. Yıldız Savaşları filmlerinin hikayesinin büyük bir kısmını işleyen ve özellikle çocuklar için eğlenceli bir deneyim sunan Lego Star Wars, 6 Aralık itibari ile Game Pass’e geliyor. Oyun, Xbox ve PC dışında hizmete açık bölgelerde Cloud Gaming üzerinden de oynanabilecek.

Bunun dışında The Walking Dead: The Finale Season ve Eastward oyunları an itibari ile Game Pass kütüphanesine eklenmiş durumda.

