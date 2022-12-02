Star Wars hayranlarına müjde: Lego Star Wars: The Skywalker Saga Game Pass’e ekleniyor

Lego Star Wars, 6 Aralık’ta Game Pass’e ekleniyor
Game Pass aboneliği hakkında belirli aralıklarla açıklama yapan Microsoft, Game Pass’in aralık planlarını açıkladı. Firmanın açıklamasından en dikkat çeken oyun ise bu yıl çıkış yapan Lego Star Wars: The Skywalker Saga oldu. Yıldız Savaşları filmlerinin hikayesinin büyük bir kısmını işleyen ve özellikle çocuklar için eğlenceli bir deneyim sunan Lego Star Wars, 6 Aralık itibari ile Game Pass’e geliyor. Oyun, Xbox ve PC dışında hizmete açık bölgelerde Cloud Gaming üzerinden de oynanabilecek.
Bunun dışında The Walking Dead: The Finale Season ve Eastward oyunları an itibari ile Game Pass kütüphanesine eklenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam