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    Xiaomi'nin Leica imzalı yeni telefonundan ilk görüntüler geldi

    Xiaomi ve Leica ortaklığının ilk ürünü Xiaomi 12S serisinin yeni görselleri sızdırıldı. 12S ve 12S Pro modellerinden oluşması beklenen yeni telefon serisi yakında duyurulabilir.
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    Leica imzalı Xiaomi 12S'in fotoğrafları sızdırıldı
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    Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli kamera devi Leica, uzun süredir devam eden Huawei ortaklığını sonlandırarak Xiaomi ile yeni bir iş birliğine imza atıldığını duyurmuştu. Leica ile birlikte mevcut kamera sensörlerinin gece çekim performanslarının geliştirileceğini duyuran Xiaomi, hazırlıklara başlamış gibi gözüküyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 12S serisinin fotoğrafı sızdırıldı.

    Haziran ayında geliyor

    Weibo’da paylaşılan Leica imzalı Xiaomi 12S’in arka paneli, halihazırda piyasaya sürülen Xiaomi 12 Pro'ya oldukça benzer bir tasarıma sahip. Tek fark, kamera bölümünde yer alan “50MP” yerine Leica markası gibi görünüyor. Bununla birlikte sızıntılar, Xiaomi 12S'in 120Hz yenileme hızına sahip delikli Full HD+ çözünürlüklü kavisli bir panele, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve 12 serisine kıyasla daha küçük boyutlara sahip olacağını söylüyor.

    Paylaşılan görselde 50 megapiksel birincil kamera tarafından yönetilen üçlü bir kamera kurulumuna sahip olduğu görülen Xiaomi 12S serisinin, 12S ve 2K ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 veya Dimensity 9000 varyantları ile satışa sunulacak 12S Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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