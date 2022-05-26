Xiaomi'nin Leica imzalı yeni telefonundan ilk görüntüler geldi

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Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli kamera devi Leica, uzun süredir devam eden Huawei ortaklığını sonlandırarak Xiaomi ile yeni bir iş birliğine imza atıldığını duyurmuştu. Leica ile birlikte mevcut kamera sensörlerinin gece çekim performanslarının geliştirileceğini duyuran Xiaomi, hazırlıklara başlamış gibi gözüküyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 12S serisinin fotoğrafı sızdırıldı.

Haziran ayında geliyor

Weibo’da paylaşılan Leica imzalı Xiaomi 12S’in arka paneli, halihazırda piyasaya sürülen Xiaomi 12 Pro'ya oldukça benzer bir tasarıma sahip. Tek fark, kamera bölümünde yer alan “50MP” yerine Leica markası gibi görünüyor. Bununla birlikte sızıntılar, Xiaomi 12S'in 120Hz yenileme hızına sahip delikli Full HD+ çözünürlüklü kavisli bir panele, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve 12 serisine kıyasla daha küçük boyutlara sahip olacağını söylüyor.

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Xiaomi ve Leica ortaklığı neler sunacak? İşte detaylar 2 gün önce eklendi

Paylaşılan görselde 50 megapiksel birincil kamera tarafından yönetilen üçlü bir kamera kurulumuna sahip olduğu görülen Xiaomi 12S serisinin, 12S ve 2K ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 veya Dimensity 9000 varyantları ile satışa sunulacak 12S Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor.

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