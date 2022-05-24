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    Xiaomi ve Leica ortaklığından ilk detaylar geldi: Gece çekim performansı geliştirilecek

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, kamera devi Leica ile kurulan yeni ortaklığın önemli detaylarını paylaştı. Amiral gemisi telefonların gece çekim performansı bir üst seviyeye taşınacak.
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    Xiaomi ve Leica ortaklığı neler sunacak? İşte detaylar
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    Geçtiğimiz günlerde yeni nesil amiral gemisi telefonları için Leica ile ortaklığını duyuran Xiaomi'den ilk detaylar geldi. Günümüzde iddialı akıllı telefon kameralarına imza atan Leica, Huawei'den sonra dördüncü kez bir akıllı telefon markasıyla iş birliği yapacak.

    Gece çekimlerinde fark yaratacak

    Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulunan Xiaomi CEO'su ve kurucusu Lei Jun, ortaklığın kamera devinin asırlık deneyimleri sebebiyle kurulduğunu açıkladı. Bununla birlikte sadece birkaç yıl önce, düşük ışıkta akıllı telefon fotoğrafçılığının yalnızca "karanlığın lekeleri" olduğunu belirten Jun, genel gece performansında büyük bir gelişme yaşandığını ve ''yeni işbirliğiyle daha yeni kilometre taşlarına ulaşılacağını'' söyledi.

    Ayrıca açıklamalarının devamında, Xiaomi ve Leica ortaklığından yararlanan ilk mühendislik ürününün Temmuz 2022'de piyasaya sürüleceğini duyuran ünlü CEO, yeni ortaklıkğın düşük ışıklı sahnelerin yalnızca gündüz kadar parlak görünmesini değil, bir gece hissi oluşturulmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

    Xiaomi'nin açıklamalarından yola çıkarak, gelişmiş kamera performansına sahip yeni bir Xiaomi amiral gemisinin yakında duyurulacağını söyleyebiliriz. Şu anda bu cihazla ilgili daha ince ayrıntılar bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.

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