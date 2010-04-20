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Leica'dan GPS modülüne sahip 12.1 megapiksel dijital kamera: V-Lux 20

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Leica'dan GPS modülüne sahip 12.1 megapiksel dijital kamera: V-Lux 20
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Fotoğraf makinesi üretiminde yılların tecrübesine sahip Leica'nın geçtiğimiz hafta internete sızdırılan modeli V-Lux 20 bugün itibariyle tanıtılarak resmiyet kazandı.

Leica'nın GPS modülüne sahip ilk kamerası V-Lux 20, 103 x 62 x 33 mm ebatlarında ve lityum iyon bataryası dahil olmak üzere 218 gram ağırlığında tasarlanmış. 1/2.33'' boyutundaki 12.1 megapiksellik sensörden güç alan dijital kamerada 25 - 300 mm (35 mm formatına göre) objektif bulunuyor. Bulanık fotoğrafların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisi desteğini arkasına alan objektif (10 element, 8 grup) 12 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca geniş açıda diyaframı f/3.3'e kadar, telede ise f/4.9'a kadar açabiliyoruz.

ISO değeri 80 ile 1600 arasında ayarlanabilen V-Lux 20'de enstantane hızı 1/2000 sn ile 60 sn arasında değiştirilebilmekte. Bunlara ek olarak 1280x720, 848x480, 640x480, 320x240 piksel çözünürlüklerde video kaydı yapabilen kameranın 3.0 inç - 460.800 piksel LCD ekranından yaptığımız çekimleri görebilmekteyiz. Kamerada 15 MB dahili bellek yeterli görülmüş, belleği SD / SDHC ve yeni nesil SDXC kartlarla yükseltebiliyoruz. Leica V-Lux 20'nin mayıs ayında Adobe Photoshop Elements 8 yazılımıyla beraber 700$ (495 £) civarında satılması bekleniyor.

Leica'dan GPS modülüne sahip 12.1 megapiksel dijital kamera: V-Lux 20
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Batuist 9 yıl
çekilen fotoğrafların konumlarını fotolara otomatik eklemek çok güzel bir özellik.. yalnız fiyatı gerçekten abartı olmuş..
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netün 9 yıl
bu makina Panasonic Lumix DMC-ZS7 mudisi makinaya gps ekleyeceklerine 1,4 felan sensör koysalar daha iyi olacak

fotoda fazla birşey beklemeyin 200tl makina kadar çeker.
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stradivardi 9 yıl
gps olması güzel tamamda bu gps bu kadar pahalı bir şey değil ki arkadaş sadece gps değil diğer özellikleri de göz önüne alındığında fiyat türkiye için hadi normalde yurtdışı için fazla bu türkiyeye gelince ne olur allah bilir ayrıca Adobe Photoshop Elements 8 i niye dahil ettin bir de fiyatını arttırıyorlar onlara sorsan bu hediyesi derler hediyesi deyip bir de üzerine yazılım parası ekliyorlar gereksiz yere pahalı
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