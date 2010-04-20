Leica'dan GPS modülüne sahip 12.1 megapiksel dijital kamera: V-Lux 20

Fotoğraf makinesi üretiminde yılların tecrübesine sahip Leica'nın geçtiğimiz hafta internete sızdırılan modeli V-Lux 20 bugün itibariyle tanıtılarak resmiyet kazandı.

Leica'nın GPS modülüne sahip ilk kamerası V-Lux 20, 103 x 62 x 33 mm ebatlarında ve lityum iyon bataryası dahil olmak üzere 218 gram ağırlığında tasarlanmış. 1/2.33'' boyutundaki 12.1 megapiksellik sensörden güç alan dijital kamerada 25 - 300 mm (35 mm formatına göre) objektif bulunuyor. Bulanık fotoğrafların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisi desteğini arkasına alan objektif (10 element, 8 grup) 12 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca geniş açıda diyaframı f/3.3'e kadar, telede ise f/4.9'a kadar açabiliyoruz.

ISO değeri 80 ile 1600 arasında ayarlanabilen V-Lux 20'de enstantane hızı 1/2000 sn ile 60 sn arasında değiştirilebilmekte. Bunlara ek olarak 1280x720, 848x480, 640x480, 320x240 piksel çözünürlüklerde video kaydı yapabilen kameranın 3.0 inç - 460.800 piksel LCD ekranından yaptığımız çekimleri görebilmekteyiz. Kamerada 15 MB dahili bellek yeterli görülmüş, belleği SD / SDHC ve yeni nesil SDXC kartlarla yükseltebiliyoruz. Leica V-Lux 20'nin mayıs ayında Adobe Photoshop Elements 8 yazılımıyla beraber 700$ (495 £) civarında satılması bekleniyor.

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