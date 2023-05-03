Lenovo’dan 65W çoklu priz

Lenovo 65W çoklu priz
Lenovo tarafından tanıtılan 65W çoklu priz GaN teknolojisi sayesinde yüksek enerji aktarımlarına güvenli bir şekilde ulaşabiliyor. Kısa devre, aşırı yüklenme, sızıntı, yıldırım düşmesi, aşırı ısınma koruması bunlar arasında. Eğer evinizde birden fazla hızlı şarj uyumlu cihaz varsa oldukça iyi bir alternatif.
Priz tek bir USB Tip-C çıkışından 65W enerji verebiliyor. Diğer çıkışlar devreye girerse enerji paylaşılıyor. Toplamda 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A girişi var. Ayrıca 3 adet 5AC prizi ve 3 adet 2AC prizi yer alıyor.
1.8 metre uzunluğundaki çoklayıcı PPS, PD3.0 ve QC3.0 gibi hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor. Ürünün onaylanmış gücü 2500W seviyesinde. Lenovo 65W çoklu priz modeli 23$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah