Lenovo’dan 65W çoklu priz

Priz adaptörlerinin hızlı şarj teknolojilerine uyum sağlamak için büyük bir değişim geçirmesinin ardından çoklu prizlerde de değişim yaşanıyor. Bir dönem sadece prizleri genişleten ürünler artık akıllı ve hızlı şarj destekli.

Lenovo 65W çoklu priz

Lenovo tarafından tanıtılan 65W çoklu priz GaN teknolojisi sayesinde yüksek enerji aktarımlarına güvenli bir şekilde ulaşabiliyor. Kısa devre, aşırı yüklenme, sızıntı, yıldırım düşmesi, aşırı ısınma koruması bunlar arasında. Eğer evinizde birden fazla hızlı şarj uyumlu cihaz varsa oldukça iyi bir alternatif.

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Priz tek bir USB Tip-C çıkışından 65W enerji verebiliyor. Diğer çıkışlar devreye girerse enerji paylaşılıyor. Toplamda 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A girişi var. Ayrıca 3 adet 5AC prizi ve 3 adet 2AC prizi yer alıyor.

1.8 metre uzunluğundaki çoklayıcı PPS, PD3.0 ve QC3.0 gibi hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor. Ürünün onaylanmış gücü 2500W seviyesinde. Lenovo 65W çoklu priz modeli 23$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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