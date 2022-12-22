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    Lenovo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu

    Yüzde 65’e kadar okyanuslar atıklarından dönüştürülmüş plastiğe yer verilen Lenovo’nun yeni kablosuz fare ve klavye seti 3 aya varan kullanım süresi ile geliyor. 
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    Lenovo Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğinde klasik fare-klavye seti de yer aldı. Lenovo’nun kablosuz fare ve klavye seti 3 aya kadar kullanım ömrü sunuyor.

    Lenovo kablosuz fare ve klavye seti

    Lenovo’nun yeni kablosuz fare ve klavye seti tek şarj ile 3 aya varan kullanım süresi sayesinde sürekli şarj ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 2.4GHz USB adaptör, Bluetooth LE ve Bluetooth 5.1 bağlantıları sayesinde de aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyor. Ürünlerin üretiminde yüzde 65’e kadar okyanuslar atıklarından dönüştürülmüş plastiğe yer verilmiş.

    Kablosuz klavye 586 gram ağırlığında ve batarya 2 saatte şarj olabiliyor. Farenin optik sensörü ise 4000DPI seviyesine kadar çıkabiliyor ve seviyeler otomatik olarak ayarlanabiliyor. Farede 4 adet programlanabilir tuş yer alıyor ve ana tuşlar 10 milyon basışa kadar dayanıklı. Lenovo’nun yeni fare-klavye seti 79 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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