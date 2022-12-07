Lenovo Tab M8 yenilendi

Yeni Lenovo Tab M8 özellikleri ve fiyatı
- 8 inçlik HD ekran
- Helio A22 yonga seti
- 3GB LPDDR4X RAM
- 32GB arttırılabilir depolama
- 5MP arka kamera
- 2MP ön kamera
- 5100mAh batarya
- LTE, Wi-Fi, Bleutooth 5.0, GPS, USB Tip-C
- 173$ (Wi-Fi), 195(LTE)
Lenovo Tab M8 dördüncü nesilde büyük farklar barındırmıyor. Sadece yonga seti tarafında Helio A22 tercihi yapılmış. İşletim sistemi Android 12 iken 3 yıla kadar güvenlik güncellemelerini alacak. En önemli avantajı bu gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım