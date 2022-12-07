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    Lenovo Tab M8 yenilendi

    Lenovo Tab M8 dördüncü nesilde yine aynı donanımı muhafaza ediyor ancak 3 yıl güvenlik güncellemeleri garantisi ile birlikte alt seviyede tüketiciyi memnun etmeyi amaçlıyor. 
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    Yeni Lenovo Tab M8 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesindeki donanımı ile üç nesildir Lenovo’nun beğenilen tablet modeli olan Lenovo Tab M8 dördüncü nesle terfi ediyor. Yeni nesil güncellemeler tarafında biraz daha avantajlı olacak.

    Yeni Lenovo Tab M8 özellikleri ve fiyatı

    • 8 inçlik HD ekran
    • Helio A22 yonga seti
    • 3GB LPDDR4X RAM
    • 32GB arttırılabilir depolama
    • 5MP arka kamera
    • 2MP ön kamera
    • 5100mAh batarya
    • LTE, Wi-Fi, Bleutooth 5.0, GPS, USB Tip-C
    • 173$ (Wi-Fi), 195(LTE)

    Lenovo Tab M8 dördüncü nesilde büyük farklar barındırmıyor. Sadece yonga seti tarafında Helio A22 tercihi yapılmış. İşletim sistemi Android 12 iken 3 yıla kadar güvenlik güncellemelerini alacak. En önemli avantajı bu gibi görünüyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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