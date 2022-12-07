Lenovo Tab M8 yenilendi

Tam Boyutta Gör Giriş seviyesindeki donanımı ile üç nesildir Lenovo’nun beğenilen tablet modeli olan Lenovo Tab M8 dördüncü nesle terfi ediyor. Yeni nesil güncellemeler tarafında biraz daha avantajlı olacak.

Yeni Lenovo Tab M8 özellikleri ve fiyatı

8 inçlik HD ekran

Helio A22 yonga seti

3GB LPDDR4X RAM

32GB arttırılabilir depolama

5MP arka kamera

2MP ön kamera

5100mAh batarya

LTE, Wi-Fi, Bleutooth 5.0, GPS, USB Tip-C

173$ (Wi-Fi), 195(LTE)

Lenovo IdeaPad 3 2 ay önce eklendi

Lenovo Tab M8 dördüncü nesilde büyük farklar barındırmıyor. Sadece yonga seti tarafında Helio A22 tercihi yapılmış. İşletim sistemi Android 12 iken 3 yıla kadar güvenlik güncellemelerini alacak. En önemli avantajı bu gibi görünüyor.

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Yeni Lenovo Tab M8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı