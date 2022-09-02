Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 daha iddialı

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Asus’un IFA 2022 fuarında dünyanın ilk 17 inçlik katlanabilir dizüstü modelini tanıtmasının ardından Lenovo da gecikmedi. Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü ünvanına sahip ThinkPad X1 Fold yenilendi.

Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 özellikleri ve fiyatı

16.3 inçlik 2560x2024 piksel OLED ekran

On ikinci nesil Intel vPro Core i5 veya Core i7 işlemci

32GB’a kadar LPDDR5 RAM

1TB’a kadar SSD

48Wh batarya

2499$ başlangıç fiyatı

Asus Zenbook 17 Fold OLED tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 ilk neslin üzerine daha da kendisini geliştirerek karşımıza çıkıyor. Ekran 600 nit parlaklık seviyesine ulaşırken Dolby Vision ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamına sahip.

Ekran açıldığında manyetik Bluetooth klavye görev alırken katlandığında ise ikinci ekranda sanal klavye kullanılabiliyor. Intel Xe grafikler oyun konusunda deneyimi daha iyi hale getirirken USB Tip-C Thunderbolt 4 girişleri ile harici destek almak da mümkün.

Ana bataryanın haricinde opsiyonel bir 16Wh bataryayı da ekranın diğer tarafına yerleştirme imkânı sunulmuş. Yine opsiyonel bir nanoSIM yuvası da bulunuyor. 5MP web kamerası da olan Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 bu açıdan Asus Zenbook 17 Fold modeline de iyi bir alternatif oluyor.

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Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 tanıtıldı:İşte özellikleri ve fiyatı