Lenovo IdeaPad 5i Chromebook duyuruldu: 120Hz ekranıyla ön plana çıkıyor

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IFA Berlin teknoloji fuarı kapsamında Lenovo yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Çin merkezli teknoloji devi yeni IdeaPad 5i Chromebook dizüstü bilgisayarını sergiledi. IdeaPad 5i genel itibariyle sahip olduğu ekran ile ön plana çıkmakta.

Lenovo IdeaPad 5i, 120Hz ekran ile öne çıkıyor

IdeaPad 5i, Lenovo’nun esasında ilk 16 inç boyutundaki Chromebook çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak 1.9 kg ağırlığında olan laptop aynı zamanda sadece 2cm kalınlığında. Cihazın ön plana çıktığı ekran tarafındaysa bizleri 2.5K çözünürlüğünde ve 16:10 en boy oranında bir panel karşılıyor. Bu ekran 350nit parlaklık sunarken 120Hz gibi yüksek bir yenileme hızı vadediyor. Ekranın 120Hz olmasının en önemli avantajı, GeForce Now veya Stadia gibi oyun akış hizmetlerinde yüksek kare hızları alabilecek olmanız. Elbette yüksek yenileme hızı beraberinde daha pürüzsüz kaydırma eylemleri ve daha akıcı video izleme olanağını getiriyor.

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Ayrıca IdeaPad 5i, 60Hz FHD ekranlı daha düşük bir konfigürasyon seçeneğine de sahi. Öte yandan cihaza güç verecek işlemci tarafındaysa Intel Pentium 8505 ve Core i3-1215U seçenekleri sunuluyor. Konfigürasyona bağlı olarak 8 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçeneği seçilebiliyor. 12 saatlik yüksek bir pil ömrü sunan IdeaPad 5i, bu ay içerisinde Avrupa, Orta Doğru, Afrika bölgelerinde 549 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

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